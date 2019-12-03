الثلاثاء, 03 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي لـ"الدرع الحصين 1"

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

ABR_3504
ABR_3535
ABR_3540
ABR_3543

 

صلالة - الرؤية

نفَّذ الجيشُ السلطانيُّ العماني -مُمثَّلا بقوات الفرق- صباح أمس، البيانَ العمليَّ لتمرين "الدرع الحصين 1"، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، ولواء المشاة (11)، ومدفعية سلطان عمان، وهندسة قوات السلطان المسلحة؛ وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وبحضور عدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة، والجهات الأمنية الاخرى.

وفي بداية فعاليات التمرين، اسمتعَ اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني والحضور إلى إيجاز عن المراحل التحضيرية للبيان الختامي، وما اشتمل عليه من مراحل تعبوية صُمِّمت لتحقيق الأهداف التي من أجلها يتم تنفيذ هذا التمرين. وجرت فعاليات البيان العملي الختامي في منطقة التديب المخصصة بمحافظة ظفار، والذي نفذ خلاله كافة الخطط التدريبية المرسومة له، وأظهر المشاركون فيه مستوى عاليا من الكفاءة عكست مستوى التدريب والجاهزية، والقدرة العالية على تنفيذ المهام العملياتية باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

ويأتي تنفيذ هذه التمارين في إطار الخطط التدريبية المستمرة التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العماني لإدامة الجاهزية والكفاءة التدريبية العالية لمنتسبي الجيش السلطاني العماني، تحقيقا للأهداف المرجوة، خدمة للوطن الغالي والذود عن حياضه الطاهرة.

وفي ختام فعاليات التمرين، أشاد اللواء الرُّكن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمستوى أداء المشاركين من مختلف الأسلحة؛ الأمر الذي مكنهم من تنفيذ كافة المهام بكل كفاءة واقتدار، وأظهر المستوى التدريبي المتقدم ومدى استيعاب ما تلقوه من مهارات تدريبية عالية، حاثا جميع المشاركين على الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه أداء المهام والواجبات الوطنية التي يضطلعون بها حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مارس 2015

الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي لتمرين "عاصفة الجبل"

المزيد

28 أكتوبر 2015

الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي للتمرين المشترك "النمر العربي /2 "

المزيد

19 مارس 2017

الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي لـ"عاصفة الجبل"

المزيد

14 فبراير 2018

الجيش السلطاني العماني ينفذ البيان العملي للتمرين المشترك "عاصفة الجبل"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

كومان: لا أخشى الإقالة.. وكافحنا من أجل الفوز

رياضة - محلي

منتخبنا يودع "خليجي 24" بعد الخسارة أمام السعودية

رياضة - محلي

منخفض مداري في بحر العرب.. و"الأرصاد" تكشف التفاصيل

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مناقشة توصيات طرح السيارات الكهربائية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

كشف تفاصيل النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة 2020".. غدا

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

مبرمج عماني يطور تطبيق "سكريبس" لدعم اللغات غير اللاتينية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة