"أمناء التطبيقيات" يطلع على الدراسات التتبعية لأداء الطلاب

مسقط – الرؤية

عقد مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية كلية التربية بالرستاق، اجتماعه الأول برئاسة معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي وحضور أعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع مجموعة من الدراسات التتبعية لطلاب كليات العلوم التطبيقية وأهم المؤشرات التي نتجت عن تلك الدراسات ومن ضمنها دراسة تتبعية لأداء الطلاب في البرنامج التأسيسي للدفعات (2012-2016)، ودراسة تتبعية أخرى لمخرجات دفعة 2013، كما ناقش الاجتماع مؤشرات التقرير العام لتحليل نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس والمقررات وبيئة التعليم في الكليات.

واستعرض الاجتماع تقرير حول الجهود المبذولة من قبل الكليات لتحقيق الاعتماد المؤسسي الذي تنفذه الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، حيث زار فريق الهيئة كلية العلوم التطبيقية بصلالة والعمل جارٍ لزيارة وتقييم باقي الكليات.