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افتتاح مدرسة صرح الجامعة الخاصة في جامعة السلطان قابوس

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

افتتاح مدرسة صرح الجامعة الخاصة في جامعة السلطان قابوس


مسقط – الرؤية
رعت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم، أمس الإثنين الافتتاح الرسمي لمدرسة صرح الجامعة الخاصة (SAPS) بجامعة السلطان قابوس، وهي مبادرة من شركة بيت الخبرة والمشاريع التجارية المتكاملة، والتي تعد ذراعًا استثماريًا للجامعة، وجاء الافتتاح تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم.
وبدأت المدرسة التي تقع في حرم جامعة السلطان قابوس نشاطها في سبتمبر 2019. حيث تخدم المدرسة حاليًا الطلاب من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي، لتتوسع بعد ذلك كل عام حتى تصل إلى الصف الثاني عشر، وجاءت فكرة إنشائها انطلاقًا من رؤية جامعة السلطان قابوس متعهدة بأن تكون ذات مكانة في مجتمع المدارس الخاصة.
وتعد مدرسة صرح الجامعة امتدادًا للجامعة، حيث سيكون بإمكانها تقديم الدعم للجامعة، بما في ذلك توظيف أعضاء هيئة التدريس من الكليات بمختلف التخصصات، كما تتميز المدرسة بوجود فريق متنوع من المهنيين ذوي الخبرات الواسعة في مختلف المجالات، وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، تطبق المدرسة منهج كامبريدج، وهو مخصص للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 19 عامًا.
وتمنح المدرسة طلابها تجربة أكاديمية متكاملة تعزز شغفهم بالتعلم القائم على الاستكشاف وحل المشكلات، وتنمية المواهب والقدرات، حيث تمنح المجموعة الواسعة من المواد للمدارس الفرصة لصياغة المنهج بحيث يكون مناسبًا لطلابها. وذلك من أجل تعزيز حب التعلم وتقدير القيم الإنسانية المتمثلة في الاحترام والرحمة والنزاهة.

 

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