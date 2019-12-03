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الخدمة المدنية توقع مذكرة تعاون مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

الخدمة المدنية توقع مذكرة تعاون مع شركة عمان للاستثمارات والتمويل


مسقط - الرؤية
وقع سعادة السيّد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وسعيد بن أحمد صفرار الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) أمس، مذكرة تعاون بين وزارة الخدمة المدنية وشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة)، وذلك بديوان عام الوزارة، بهدف تعزيز التعاون في بعض المجالات الإدارية وتنمية الموارد البشرية، وتحسين أداء إدارة الموارد البشرية وتبسيط الإجراءات في الخدمات العامة وتطويرها.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الخدمة المدنية وشركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) ضمن توجه وزارة الخدمة المدنية لتوطيد العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، ورغبة الطرفين في تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تشجيع التعاون بينهما في العديد من المجالات المرتبطة بالتخطيط والتطوير الإداري والاستثمار في الموارد البشرية، والسلامة المهنية وبيئة العمل، وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، والتطوير والتدريب على رأس العمل، وتصميم حقائب إلكترونية، وتسهيل وتبسيط إجراءات العمل.
حضر توقيع مذكرة تعاون من جانب شركة عمان للاستثمارات والتمويل (خدمة) الشيخ سعود بن أحمد السيابي الرئيس التنفيذي للعمليات، ومن جانب وزارة الخدمة المدنية محمد بن سيف آل عبد السلام مدير دائرة التدريب والتأهيل وناصر بن محمد الرقادي مدير دائرة العلاقات التدريبية.

 

 

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