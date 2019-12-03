ليلة الوداع

الرؤية- أحمد السلماني

تصوير/ عبدالله البريكي

فشل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في خطف بطاقة التأهل الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد خسارته أمام المنتخب السعودي بهدف مُقابل ثلاثة، وودع البطولة بأفضلية فارق الأهداف لصالح المنتخب البحريني الذي تمكن من تحقيق فوز مستحق على نظيره الكويتي بنتيجة 4/2 لحساب المجموعة الثانية بعد أن حصدت البحرين 4 أهداف، فيما بقي منتخبنا عن 3 أهداف.

وبالتالي خرج حامل اللقب من سباق البطولة بعد تأهل العراق وقطر من المجموعة الأولى والسعودية والبحرين من المجموعة الثانية.

وبالعودة إلى مجريات مباراة منتخبنا والسعودية، كانت البداية سريعة للأخضر السعودي في محاولة لاستخلاص هدف مبكر، إلا أن التمركز الدفاعي الجيد لدفاعات منتخبنا حال دون ذلك، ومن هذه الهجمات جاءت تسديدة هتان باهبري التي تصدى لها الحارس فايز الرشيدي ببراعة وأخرجها لركنية، ثم ما لبث لاعبو الأحمر إلا أن تحرروا وبادلوا السعوديين الهجمات، كانت أخطرها رأسية محسن جوهر أخرجها الحارس السعودي فواز القرني لركنية.

وشهدت الدقيقة 25 سيناريو مثيرا بهدف سعودي من إمضاء فراس البريكان بتسديدة قوية رغم أن الكرة لامست يد محمد عبده لكن الحكم لم يلجأ إلى تقنية الفيديو، ولم تشهد المباراة أية محاولات جادة للاعبي منتخبنا من أجل تعديل النتيجة، ليتلقى الأحمر هدفا عندما جاءت تمريرة في منطقة العمليات سُددت زاحفة لترتطم في المدافع محمد المسلمي وتجد طريقها نحو سقف مرمى الرشيدي.

واندفع بعد ذلك لاعبو منتخبنا إلى المقدمة في محاولة لتقليص الفارق ليتحصل المنذر العلوي على خطأ نفذه محسن جوهر عرضية قوية لكنها لم تجد المتابعة وأخرجها الدفاع السعودي، ثم عادت لمحسن جوهر وسددها زاحفة وأخرجها القرني ببراعة لركنية. ومعها انتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بهدفين للاشيء.

وخاض منتخبنا شوط المباراة الثاني أكثر إصرارا على العودة، ليشن لاعبونا هجمات متنوعة من جانبي الملعب والعمق، لكن دون جدوى. غير أن المنذر العلوي كان له رأي آخر، فمن مجهود فردي سدد كرة زاحفة سكنت شباك القرني، ليقلص الفارق في الدقيقة 55، إلا أن الرد جاء سريعا من البارع هتان باهبري بعد دقيقتين فقط بتسديدة في الزاوية البعيدة لفايز الرشيدي.

وهدأت بعد ذلك وتيرة اللقاء وانحسر الأداء في وسط الملعب مع أفضلية نسبية للأحمر، لكن بلا فاعلية أمام مرمى الأخضر، الذي اكتفى بنتيجة المباراة ودافع عنها الحارس القرني والدفاع السعودي ببراعة وخاصة خلال رأسيتين لعبد العزيز المقبالي أخرجهما القرني لركنيات، ومعها خرج منتخب السلطنة من سباق الاحتفاظ بلقبه.

كومان: لا أخشى الإقالة.. وكافحنا من أجل الفوز

الدوحة- وليد الخفيف

عبَّر الهولندي إروين كومان مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم عن حزنه لخسارة المباراة أمام السعودية ووداع بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" من الدور الأول، موجها التحية لرجاله رغم الهزيمة، مؤكدا أنهم قدموا كل ما بوسعهم لتحقيق الفوز.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفارق كان كبيرا بين منتخبنا ومنافسه السعودي، فالسعودية تتفوق على المستوى الفني والنوعي، لكننا رغم ذلك حاولنا وقاتلنا وأتيح لنا العديد من الفرص للتسجيل... لا ألوم اللاعبين لأنهم كافحوا من أجل الفوز. سجلنا هدفا واحدا وحاولنا تسجيل الثاني غير أننا استقبلنا ثلاثة أهداف". وأضاف "علينا أن نقيم الأداء ونقوم بعمل أفضل وأن نخطو للأمام بعد رؤية الفارق على مستوى السرعة واللمسة وأن نتعلم ونتطور وهذا رأيي الشخصي".

ونفى كومان خشيته من الإقالة قائلاً "كنت أتوقع هذا السؤال.. لكنني لا أخشى على منصبي. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد العماني لكرة القدم، فما أعرفه أن على المنتخب أن يتطور وهذه قناعتي، سأقول للاتحاد ما يمكن أن نقوم به في الفترة المقبلة، فهذا عملي ودوري، وبإمكان الفريق أن يكون في وضع أفضل والقرار يعود إلى اتحاد الكرة".

واتفق كومان مع رأي أحد الصحفيين باعتبار أن لقاء السعودية كان "الاختبار الأصعب"، وقال "نعم لقد كان الاختبار الأصعب.. واجهنا فريقا كبيرا. الفريق السعودي كان الأفضل".

رينارد: مواجهة قطر "صعبة"

عبر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن سعادته بالفوز على منتخبنا الوطني وبلوغ نصف النهائي، مؤكدا أنه لا يخشى مواجهة المنتخب القطري، غير أنه يحترمه باعتباره بطل آسيا وصاحب الأرض والجمهور في المواجهة المرتقبة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن سعداء بالتأكيد، فبعد الخسارة من الكويت في اللقاء الأول علمنا أن المهمة لن تكون سهلة، وقلت للجميع إن الأمر ممكن لامتلاكنا لاعبين مميزين.. قدمنا أداء جيدا جدا أمام عمان.. عندما استقبلنا هدفا جاء رد فعلنا سريعًا بإحراز الهدف الثالث".

وبسؤاله عن تحضيراته للقاء قطر، قال "نواجه المنتخب صاحب الأرض بطل آسيا، وفي مدرجات مليئة بجماهيره، إنها مواجهة صعبة، لكنني متحمس لها أكثر من خروجي وعودتي إلى بلدي".

وتابع القول: "السعودية فريق ممتاز... تحملت نقد الشارع الرياضي السعودي بعد الخسارة من الكويت في المباراة الأولى، لكن لم أفقد الثقة في قدرتنا على العودة، أعلم جيدا عناصر الفريق، وسنبذل كل الجهود لمواصلة الانتصارات".