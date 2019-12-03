كومان: لا أخشى الإقالة.. وكافحنا من أجل الفوز

الدوحة- وليد الخفيف

عبَّر الهولندي إروين كومان مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم عن حزنه لخسارة المباراة أمام السعودية ووداع بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" من الدور الأول، موجها التحية لرجاله رغم الهزيمة، مؤكدا أنهم قدموا كل ما بوسعهم لتحقيق الفوز.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفارق كان كبيرا بين منتخبنا ومنافسه السعودي، فالسعودية تتفوق على المستوى الفني والنوعي، لكننا رغم ذلك حاولنا وقاتلنا وأتيح لنا العديد من الفرص للتسجيل... لا ألوم اللاعبين لأنهم كافحوا من أجل الفوز. سجلنا هدفا واحدا وحاولنا تسجيل الثاني غير أننا استقبلنا ثلاثة أهداف". وأضاف "علينا أن نقيم الأداء ونقوم بعمل أفضل وأن نخطو للأمام بعد رؤية الفارق على مستوى السرعة واللمسة وأن نتعلم ونتطور وهذا رأيي الشخصي".

ونفى كومان خشيته من الإقالة قائلاً "كنت أتوقع هذا السؤال.. لكنني لا أخشى على منصبي. هذا السؤال يجب أن يوجه إلى الاتحاد العماني لكرة القدم، فما أعرفه أن على المنتخب أن يتطور وهذه قناعتي، سأقول للاتحاد ما يمكن أن نقوم به في الفترة المقبلة، فهذا عملي ودوري، وبإمكان الفريق أن يكون في وضع أفضل والقرار يعود إلى اتحاد الكرة".

واتفق كومان مع رأي أحد الصحفيين باعتبار أن لقاء السعودية كان "الاختبار الأصعب"، وقال "نعم لقد كان الاختبار الأصعب.. واجهنا فريقا كبيرا. الفريق السعودي كان الأفضل".

رينارد: مواجهة قطر "صعبة"

من جهته، عبر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية عن سعادته بالفوز على منتخبنا الوطني وبلوغ نصف النهائي، مؤكدا أنه لا يخشى مواجهة المنتخب القطري، غير أنه يحترمه باعتباره بطل آسيا وصاحب الأرض والجمهور في المواجهة المرتقبة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن سعداء بالتأكيد، فبعد الخسارة من الكويت في اللقاء الأول علمنا أن المهمة لن تكون سهلة، وقلت للجميع إن الأمر ممكن لامتلاكنا لاعبين مميزين.. قدمنا أداء جيدا جدا أمام عمان.. عندما استقبلنا هدفا جاء رد فعلنا سريعًا بإحراز الهدف الثالث".

وبسؤاله عن تحضيراته للقاء قطر، قال "نواجه المنتخب صاحب الأرض بطل آسيا، وفي مدرجات مليئة بجماهيره، إنها مواجهة صعبة، لكنني متحمس لها أكثر من خروجي وعودتي إلى بلدي".

وتابع القول: "السعودية فريق ممتاز... تحملت نقد الشارع الرياضي السعودي بعد الخسارة من الكويت في المباراة الأولى، لكن لم أفقد الثقة في قدرتنا على العودة، أعلم جيدا عناصر الفريق، وسنبذل كل الجهود لمواصلة الانتصارات".