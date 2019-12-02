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قطر تجدد فوزها على الإمارت برباعية وتتأهل بصحبة العراق

الإثنين 02 ديسمبر 2019 09:43 م بتوقيت مسقط

قطر تجدد فوزها على الإمارت برباعية وتتأهل بصحبة العراق

الرؤية - أحمد السلماني

تصوير/ عبدالله البريكي

واصلَ المنتخبُ القطري عروضَه القوية وتفوقه على المنتخب الإماراتي، عندما هزمه برباعية مقابل هدفين، في مباراة مفتوحة، احتضنها استاد خليفه الدولي لحساب المجموعة الأولى التي تأهل منها العراق وقطر للدور نصف النهائي من خليجي24.

وفي اللقاء الثاني بالمجموعة، أكد المنتخب العراقي صدارته المجموعة، وأحقيته بالتأهل، بالتعادل سلبيا مع شقيقه اليمني.

حمل الشوط الأول الإثارة والقوة في الأداء والنتيجة، عندما بادر المنتخب القطري بالهجوم وتنويع الهجمات من الأطراف والعمق، بعد أن استغل لاعبوه حالة الارتباك في الدفاع الإماراتي، والمشاكل الفردية التي ظهرت وأسفرت عن ثغرات، اخترق فيها أكرم عفيف أحسن لاعب في آسيا، ومرر أكثر من كرة لعبدالكريم حسن والمعز علي، الذي تحصل على انفراد كامل أخرجها الحارس الإماراتي المتألق محمد الشامسي الذي أبعدها لركنية.

وأسفر الضغط القطري عن هدف ملعوب عندما استغل أكرم عفيف خطأ الدفاع عبدالله رمضان سددها قوية سكنت شباك الشامسي في الدقيقة الـ14 من عمر الشوط ليواصل القطريون ضغطهم مستغلين حالة عدم الاتزان بالدفاعات الإماراتية ليتحصل المتألق أكرم عفيف على ركلة جزاء إثر عرقلته داخل منطقة العمليات ليسددها بنفسه في المرمى الإماراتي معلنا التقدم الصريح لقطر.

ويأبى الإماراتيون إلا تسجيل الحضور في هذا الشوط، ليتحصل المهاجم خلفان الشامسي على ركلة جزاء إثر عرقلته، انبرى لها المتخصص علي مبخوت أسكنها الشباك القطرية مقلصا الفارق لينتهي الشوط بتفوق قطري 2/1.

الشوط الثاني شهد تكافؤا من الفريقين بتبادل الهجمات، حيث لعب الفريقان بذات الأسلوب بالتحول من الدفاع للهجوم بسرعة وبالهجوم المرتد، ليتمكن حسن الهيدوس من تعزيز النتيجة لقطر عندما تهادت له الكرة من دربكة سددها قوية في شباك الإمارات في الدقيقة 53، رغم محاولة الدفاعات الإماراتية تشتيت الكرة والتألق اللافت للدفاع خليفة الحمادي.

الرد الإماراتي جاء عن طريق الهداف علي مبخوت الذي تمركز خارج زحمة الدفاع لترتد له الكرة، وسددها قوية لم يتمكن الحارس سعد الشيب من التصدي للكرة، مقلِّصا الفارق ليتبادل بعد ذلك الفريقان الهجمات، وكاد مبخوت أن يتعادل للإمارات من تسديدة قوية، لكنها جانبت المرمى، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها وفي الدقيقة 94 ومن ركنية تطاول خوخي بو علام للكرة برأسه وأسكنها الشباك الإماراتية، ليؤكد تفوق الكرة القطرية على نظيرتها الإماراتية مؤخرا، بالفوز برباعية مقابل هدفين ليتأهل الأدعم لنصف نهائي كأس الخليج ثانيا خلف المنتخب العراقي.

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