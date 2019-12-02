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في مؤتمر صحفي لهيئة تنظيم الكهرباء

مناقشة توصيات طرح السيارات الكهربائية بالسلطنة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – أحمد الجهوري

عقدت هيئة تنظيم الكهرباء أمس في فندق جراند ملينيوم مؤتمراً صحفياً لمُناقشة التوصيات والمقترحات المتعلقة بطرح السيارات الكهربائية في السلطنة، بهدف توضيح أهم ما جاء في التقرير الصادر عن الهيئة في العام الماضي حول أفضل المُمارسات العالمية لإدخال المركبات الكهربائية الخفيفة للسوق المحلي والخروج بتوصيات حول آلية تنظيم محطات شحن السيارات الكهربائية.

وتعمل السيارات الكهربائية على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتلوث الضوضائي وتحسين جودة الهواء، وقد ناقشت الهيئة مع مختلف الجهات من الخبراء والممثلين من القطاعين العام والخاص مستقبل السيارات الكهربائية بما في ذلك المتطلبات الضرورية لطرح السيارات الكهربائية في السوق المحلي. وتم بحث العديد من القضايا مثل التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية، والمركبات التجارية، والبنية الأساسية لمحطات شحن السيارات وآثارها.

وقال قيس بن سعود الزكواني، المدير التنفيذي لـلهيئة: يشهد العالم تطوراً متسارعاً في مجال تكنولوجيا المركبات الكهربائية الخفيفة، وتؤكد الهيئة استعدادها لدعم وتطور هذه التكنولوجيا المتقدمة، وقدرة قطاع الكهرباء على توفير البنية التحتية لمحطات شحن السيارات في الطرق أثناء القيادة، مع السماح للراغبين في شحن سياراتهم في المنزل أيضًا، وكذلك تسهيل الجوانب التنظيمية في هذا المجال.

وتواصل الهيئة دراسة السياسات الدولية وضمان مواكبة التشريعات التنظيمية المحلية لأفضل الممارسات والتغيرات التكنولوجية، مع مُراعاة العوامل المحلية المختلفة، وتحقيقًا لهذه الغاية ستواصل الهيئة تكثيف جهودها لتعزيز التعاون الفعّال لطرح السيارات الكهربائية مع الجهات الحكومية المعنية وتنفيذ الخطط للقيام بالمزيد من الأعمال في هذا المجال، ونحن على ثقة بأن نجاح إدخال السيارات الكهربائية إلى عُمان يعتمد بشكل أساسي على مشاركة مجموعة واسعة في جميع القطاعات.

 

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