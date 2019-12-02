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حملة "مدائن" الصحية تقدم خدماتها في الجفنين اليوم.. وفي الخوض غدا

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

حملة "مدائن" الصحية تقدم خدماتها في الجفنين اليوم.. وفي الخوض غدا

 

 

مسقط – الرؤية

انطلقت أمس بواحة المعرفة مسقط، حملة مدائن الصحية، التي تنظمها دائرة المسؤولية الاجتماعية في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن استكمالاً لمسيرتها في تنظيم فعاليات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال العمل على تغطية جميع أهدافها العامة.

وتشتمل الحملة التي تستهدف العاملين في الشركات والمؤسسات القاطنة في الواحة والمواطنين والمقيمين في منطقتي الجفنين والخوض القديمة، على فقرات توعوية لرفع الوعي الصحي وتغيير بعض الأنماط السلوكية للمجتمع لتبني نمط حياة صحي وسليم، إضافة إلى تزويدهم بالمعلومات والخبرات والتأثير في ميولهم ومعرفتهم وغرس سلوكيات صحية لديهم.

كما تقدم الحملة بعض الفحوصات الأساسية التي تعد مهمة لتفادي بعض الأمراض غير المعدية عند الكشف المبكر عنها، بالتنسيق والتعاون مع مستشفى ستاركير، والذي يقدم بعض الخدمات المجانية في عدد من المواقع التي تمَّ اختيارها بحسب البعد الجغرافي ومدى قربها من واحة المعرفة مسقط ومدينة الرسيل الصناعية، بما في ذلك تقديم استشارات طبية وإجراء فحوصات مجانية للمؤشرات الحيوية في الجسم (الضغط، السكر، مؤشر كتلة الجسم(BMI، والحصول على تخفيض لبعض الخدمات المقدمة من مستشفى ستار كير (الاستشارة الطبية، ومختبر الفحوصات، وعيادة الأسنان، وعيادة العيون).

 

وتأتي المبادرة، التي تقام اليوم الثلاثاء في منطقة الجفنين، وغدا الأربعاء في قرية الخوض، انطلاقاً من دور المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن في دعم أنشطة وممارسات المسؤولية الاجتماعية من أجل خدمة المجتمع، والمضي قدما في سبيل تحقيق رسالتها التنموية للعمل الخيري والتطوعي، حيث عملت مؤخراً على إعداد دراسة استشارية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية لها، بهدف وضع توجه واضح لسياسة المسؤولية المجتمعية لجميع الشركات والمصانع التي تقع ضمن إطار المدن الصناعية التابعة لمدائن، وذلك من خلال تطوير استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وإنشاء صندوق خاص للتعامل مع طلبات المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركات والمصانعز

وتم الانتهاء من مرحلة إعداد خطة العمل التنفيذية الخاصة بالدراسة وتوفير المتطلبات الضرورية لإنجازها، كما تم الانتهاء من مرحلة إشراك أصحاب الشأن الداخليين والخارجيين بمدائن، بمن فيهم متخذي القرار بالقطاع الصناعي المتمثل بالمؤسسات والشركات الصناعية بالمدن الصناعية من أجل إشراكهم في هذه الاستراتيجية لضمان نجاحها والحصول على النتائج.

 

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