السلطنة تشارك في اجتماع إقليمي للتعليم والتدريب المهني بالرياض

مسقط - الرؤية



تشارك السلطنة مُمثلة بوزارة القوى العاملة في الاجتماع الإقليمي للمسؤولين والخبراء حول آليات التنسيق بين برامج التدريب المهني واحتياجات القطاعات الاقتصادية المُختلفة.

ويستمر الاجتماع لمدة ثلاثة أيام في الرياض، وتنظم الاجتماع منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك برعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، ويُمثل السلطنة المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني بالوزارة، ويستعرض ورقتي عمل خلال الاجتماع الأولى بعنوان: أهمية التعليم والتدريب المهني (المسارات، التحديات والحلول)، والثانية بعنوان: سبل تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة بسوق العمل حيال برامج التدريب والتوظيف.

ويهدف الاجتماع إلى تجميع آراء وتجارب خبراء التعليم والتدريب المهني وتوفيرها لكافة الدول التي تنظم في عضوية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ضمن توجهها بتوفير المعلومات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.