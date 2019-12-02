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للراغبين في تملك وحدات مشاريع الفراهيدي وأبراج المهلب وغيرها

مذكرة تفاهم بين صحار الدولي و"بي بي إتش" لتقديم تسهيلات التمويل العقاري

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

وقعت مجموعة بي بي إتش مع بنك صحار الدولي مذكرة تفاهم لتقديم أفضل الحلول التمويلية للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية أو محلات في مشروع الفراهيدي ومشروع أبراج المهلب ومشروع أبراج بي بي إتش ومخازن في مدينة بي بي إتش اللوجستة.

ونصت المذكرة على تقديم بنك صحار الدولي خدمات التمويل الإسكاني وكذلك التمويل الإسلامي من صحار الإسلامي - نافذة الصيرفة الإسلامية المستقلة من بنك صحار الدولي.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن بنك صحار خليل بن سالم الهديفي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في بنك صحار الدولي والدكتور خالد بن سالم المطاعني رئيس مجموعة بي بي إتش.

وعبر خليل الهديفي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم؛ مؤكدا مواصلة السعي للحفاظ على علاقات متينة مع المجتمع من خلال تقديم الخدمات التمويلية التي تلبي التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في السلطنة على حد سواء، والتأكيد على أن زبائننا يحظون بالحلول المصرفية الملائمة بكل مرونة من صحار الإسلامي أو من خلال برنامج البيت المميز للحلول الإسكانية المقدمة من بنك صحار الدولي.

وأشار الدكتور خالد المطاعني إلى عرض خاص لعملاء وموظفي بنك صحار الدولي ولفترة محدودة يحصلون بموجبه على سعر خاص للوحدات السكنية أو المكتبية أو المخازن، إلى جانب طرح عرض خاص على شقة ومحل ومكتب بسعر جذاب؛ بهدف حث عملاء بي بي إتش على تأمين دخل شهري يتجاوز العائد المادي 12 % من خلال توزيع الاستثمار العقاري. كذلك توفر مجموعة بي بي إتش شققا سكنية بسعر 23 ألف ريال ومحلات بسعر 35 ألف ريال ومكاتب على الشارع السريع بسعر 35 ألف ريال؛ وتشتمل جميع المشاريع على نادٍ صحي ومول تجاري وحمام سباحة.

 

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