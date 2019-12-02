تواصل تلقي طلبات الترشح لجوائز "الإعلام السياحي العربي 2020"

مسقط - الرؤية

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي استمرار تلقي طلبات الترشح لجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2020.

وأقرّت اللجنة الخاصة بالجوائز في دورتها الثانية عشرة، مواعيد محددة للترشح، واستقبال جميع المرشحين حتى 15 ديسمبر الجاري، كما أقرّت مواعيد التصويت والتي تبدأ عقب إغلاق باب الترشح مباشرة في يوم 16 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 15 فبراير 2020، على مدار 60 يومًا.

وقال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز بالسلطة إنّه تمّ استحداث نظام جديد يسمح بتوسيع وزيادة عدد المصوتين للمشاركين في المسابقة، داعيًا جميع الفئات في قطاع الإعلام والسياحة ممن يجد في نفسه الرغبة للمشاركة وفق المعايير المحددة لكل فئة المبادرة في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز العربي للإعلام السياحي "http://ac4mt.org/Oscar/votingggggggggggnowwww".

وأكّد اليحيائي بأنّ المواقع التي سيسمح فيها التنافس تتمثل في الموقع الإلكتروني ومنصة تويتر وإنستجرام ويوتيوب وفيسبوك عبر عدد علامات الإعجاب، وتجمع اللجنة المشرفة على الجوائز كل ما حصل عليه المشارك في كل المنصّات، وتقسم الدرجات النهائية للمرشح كالتالي 70% من التصويت ومنصات التواصل، و30% من اللجنة الأكاديمية المتخصصة المكونة من إعلاميين وأساتذة متخصصين في السياحة العربية والإعلام ينتمون لمختلف الدول.

ويستم إعلان أسماء الفائزين في حفل في حفل خاص تزامنا مع افتتاح أعمال بورصة السفر العالمي ببرلين لعام 2020؛ فيما سيقام الحفل الرئيسي في شهر أبريل من نفس العام.