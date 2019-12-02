الإثنين, 02 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

تواصل تلقي طلبات الترشح لجوائز "الإعلام السياحي العربي 2020"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:47 م بتوقيت مسقط

تواصل تلقي طلبات الترشح لجوائز "الإعلام السياحي العربي 2020"

 

مسقط - الرؤية

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي استمرار تلقي طلبات الترشح لجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2020.

وأقرّت اللجنة الخاصة بالجوائز في دورتها الثانية عشرة، مواعيد محددة للترشح، واستقبال جميع المرشحين حتى 15 ديسمبر الجاري، كما أقرّت مواعيد التصويت والتي تبدأ عقب إغلاق باب الترشح مباشرة في يوم 16 ديسمبر، وتستمر حتى يوم 15 فبراير 2020، على مدار 60 يومًا.

وقال الدكتور سلطان بن خميس اليحيائي رئيس المركز بالسلطة إنّه تمّ استحداث نظام جديد يسمح بتوسيع وزيادة عدد المصوتين للمشاركين في المسابقة، داعيًا جميع الفئات في قطاع الإعلام والسياحة ممن يجد في نفسه الرغبة للمشاركة وفق المعايير المحددة لكل فئة المبادرة في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز العربي للإعلام السياحي "http://ac4mt.org/Oscar/votingggggggggggnowwww".

وأكّد اليحيائي بأنّ المواقع التي سيسمح فيها التنافس تتمثل في الموقع الإلكتروني ومنصة تويتر وإنستجرام ويوتيوب وفيسبوك عبر عدد علامات الإعجاب، وتجمع اللجنة المشرفة على الجوائز كل ما حصل عليه المشارك في كل المنصّات، وتقسم الدرجات النهائية للمرشح كالتالي 70% من التصويت ومنصات التواصل، و30% من اللجنة الأكاديمية المتخصصة المكونة من إعلاميين وأساتذة متخصصين في السياحة العربية والإعلام ينتمون لمختلف الدول.

ويستم إعلان أسماء الفائزين في حفل في حفل خاص تزامنا مع افتتاح أعمال بورصة السفر العالمي ببرلين لعام 2020؛ فيما سيقام الحفل الرئيسي في شهر أبريل من نفس العام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2015

بدء تلقي طلبات الترشح لسباقات "مبادرون 2".. 30 الجاري

المزيد

30 يوليو 2016

بدء تلقي طلبات الترشح لـ"المجالس البلدية".. اليوم

المزيد

29 أكتوبر 2015

تواصل تلقي طلبات المشاركة في ورشة الرماية بالأسلحة التقليدية

المزيد

24 أغسطس 2015

"القوى العاملة" بالبريمي تواصل تلقي طلبات "تصحيح الأوضاع"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مناقشة توصيات طرح السيارات الكهربائية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

كشف تفاصيل النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة 2020".. غدا

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

مبرمج عماني يطور تطبيق "سكريبس" لدعم اللغات غير اللاتينية

المحليات - أخبار

20 ورقة عمل تثري نقاشات اليوم الثاني من "ندوة تطور العلوم الفقهية".. واستعراض واسع للآراء المذهبية حول "فقه الماء"

المحليات - أخبار

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. واستمرار اعتدال درجات الحرارة

المحليات - أخبار

"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة