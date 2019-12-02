الدفاع المدني والإسعاف ينفذ تمرينا بـ"تعليمية شمال الشرقية"

مسقط - الرؤية

نفَّذتْ الهيئة العامة للدفاع المدني -ممثلة بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية- والمديرية العامة للتربية والتعليم بالمحافظة ومستشفى إبراء المرجعي، تمرينا عمليا؛ تضمَّن فرضية نشوب حريق مع وجود محتجزين ومصابين؛ وذلك بمبنى المديرية بولاية إبراء، في إطار التعاون الدائم والمسؤولية المشتركة بين الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ووزارة التربية والتعليم وبمشاركة وزارة الصحة.

ووفقاً للبلاغ الوارد إلى مركز العمليات من فريق الأمن والسلامة بالمديرية، تمت الاستجابة الفورية من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الشرقية، والتعامل مع فرضيات التمرين من خلال تطويق المبنى وإخلائه من الموظفين والمراجعين، وإنقاذ المحتجزين، وتقديم العناية الطبية الطارئة للمصابين بالموقع قبل نقلهم إلى المستشفى، ومكافحة الحريق والحيلولة دون انتشاره.

حضر التمرين والمعرض الخاص بمعدات الدفاع المدني والأدوات المستخدمة في أعمال ومهام فرق الهيئة، العميد قائد شرطة محافظة شمال الشرقية.