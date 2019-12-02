شرطة عمان السلطانية تستقبل دفعة من الشرطة المستجدين

مسقط - الرؤية

استقبلتْ أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، أمس، دفعة جديدة من المواطنين الملتحقين بشرطة عمان السلطانية من حملة دبلوم التعليم العام؛ وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات المقررة والمقابلات الشخصية والفحوصات الطبية.

وسيخضَع الملتحقون لبرنامج تأسيسي يُؤهلهم للقيام بالواجبات والمهام التي تضطلع بها شرطة عمان السلطانية، ويشمل إلى جانب التدريب العسكري والرياضي: المعارف الأساسية في علوم الشرطة والقانون، إضافة للتطبيقات العملية.

وعبَّر الملتحقون عن سعادتهم بالعمل في جهاز شرطة عُمان السلطانية، واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس لخدمة الوطن.

وقال المواطن علي بن سليمان الشهومي: الحمدلله على التحاقي بالعمل في شرطة عمان السلطانية، وأنا مستعد لفترة التدريب، وسوف أكون مخلصاً لجلالة السلطان القائد الأعلى، وسأحترم قوانين هذا البلد وأنظمته، وأحافظ عليها، وأعمل بها خدمة لهذا الوطن والمواطن.