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شرطة عمان السلطانية تنظم حلقة عمل لمكافحة الحوادث البيولوجية

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:18 م بتوقيت مسقط

شرطة عمان السلطانية تنظم حلقة عمل لمكافحة الحوادث البيولوجية

مسقط - الرؤية 

نظَّمتْ شرطة عُمان السلطانية -مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية- وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أمس، حلقة عمل حول مكافحة الحوادث البيولوجية، بمشاركة عدد من المختصين بشرطة عمان السلطانية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتضمَّن برنامج حلقة العمل كلمة ترحيبية ألقاها العقيد سالم بن سعيد المعمري مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية؛ رحب فيه بالحضور، وذكر أن تنظيم حلقة العمل يتماشى مع سياسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في أداء رؤيتها لجعل العالم أكثر أماناً من خلال الحد من الجريمة، إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لجميع المجتمعات والشعوب.

كما تخلَّل حلقة العمل تقديم عددٍ من أوراق العمل من المختصين من المنظمة الدولية للشرطة والجنائية (الإنتربول) وشرطة عمان السلطانية حول كل ما يتعلق بمكافحة الحوادث البيولوجية.

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