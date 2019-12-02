قيادة شرطة محافظة ظفار تحبط عملية تهريب كمية من المواد المخدرة

مسقط - الرؤية

أحبطت قيادة شرطة محافظة ظفار عملية تهريب أكثر من 1330 رزمة من مخدر القات، كما أحبطت محاولة تهريب كمية من أقراص المؤثرات العقلية قام بها وافد من جنسية آسيوية عبر مطار صلالة، وبحوزته 298 قرصاً.

وفي ثلاث قضايا منفصلة، ضبطت ذات القيادة 4 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد تعاطيها؛ حيث ضُبِط بحوزتهم أنواع متعددة من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتدعُو شرطة عُمان السلطانية المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات، وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تُساعد في كشف مهربي ومروجي المخدرات عن طريق الاتصال على الرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (1444) أو التوجه لأقرب مركز شرطة.