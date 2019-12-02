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يركز على مواءمة التحولات في صناعة الإعلام

"الصحفيين" تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تُشارك جمعية الصحفيين العمانية في فعاليات منتدى الإعلام السعودي، الذي انطلق يوم أمس، وتقام فعالياته في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وترأس وفد الجمعية في المنتدى الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وطالب بن علي الضباري أمين سر الجمعية، وخلفان بن سعيد الحسني أمين المال، وسعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب، وأحمد بن ثابت المحروقي رئيس لجنة المراسلين.

تضمَّن الملتقى -الذي تُنظِّمه هيئة الصحفيين السعوديين- جلسات عمل وورش عمل متخصصة ولقاءً مفتوحاً؛ بحضور عدد من الخبراء والمؤثرين في مجال صناعة الإعلام في العالم، وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية؛ بهدف مناقشة القضايا والموضوعات الإعلامية المستجدة، والتفاعل معها، وعلاقتها بالتطورات الاتصالية في المنطقة العربية والعالم، إلى جانب الخروج برؤية مشتركة نحو تعزيز مسارات التفاهم والتعاون والتجارب ذات العلاقة بتطوير الصناعة الإعلامية.

ويسعَى المنتدى إلى تحقيق جملة من الأهداف الرئيسية؛ منها: التعرّف على واقع الصناعة الإعلامية وتحدياتها التنظيمية والثقافية والمهنية والتقنية والعوامل المؤثرة فيها، وكشف أساليب صناعة المحتوى وتشكيل الرأي العام في البيئة الجديدة للاتصال، وإبراز أهمية صناعة الإعلام كقوة ناعمة وتداعيات دوره في بناء السمعة للدول والمجتمعات، والتعرّف على آليات التحول الرقمي للمؤسسات الإعلامية في تحقيق عوائد ذات تنافسية، والتأكيد على تأهيل العنصر البشري واستثماره في عصر صناعة الإعلام، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لوسائل الإعلام وآليات تحقيقها.

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