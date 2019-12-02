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كلية الخليج تحتفل بالعيد الوطني الـ49 المجيد

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظَّمتْ كلية الخليج احتفالاً بهيجاً بالعيد الوطني الـ49 المجيد، تضمَّن العديد من الفعاليات الوطنية الإبداعية التي تمثلت في: الفنون الشعبية والفقرات الغنائية والمعزوفات الوطنية والعرض المرئي من مسيرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- والعرض الاستعراضي للأطفال، وفقرات الشعر الوطني المتنوعة بين الميدان والأوبريت الشعري، وفقرة الفلاش موب.

رَعَى الاحتفال صاحب السمو السيد محمد بن ثويني بن شهاب آل سعيد رئيس مجلس الأمناء لكلية الخليج، وبحضور الدكتور عيسى بن سبيل البلوشي رئيس مجلس إدارة الكلية، والدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية عميدة الكلية، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالكلية، وعدد كبير من طلاب الكلية.

بدأت فعاليات الاحتفال في العاشرة صباحاً، واستمرت إلى الساعة الخامسة مساءً، مُتضمِّنة العديد من البرامج والفقرات الإبداعية المتنوعة، والفنون الشعبية لفرقة شباب العامرات، تخللتها فقرة الفلاش موب لطلاب جماعة المسرح بجامعة السلطان قابوس، التي استهدفوا من خلالها تصحيح السلوكيات الخاطئة التي تحدث أحياناً أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية؛ من خلال مواقف مسرحية هادفة، ثم فقرة الشعر الوطني للطفل الموهون محمد بن محمود السيابي، والوصلات الغنائية الوطنية للمنشد مازن الشندودي، واختتمت الفقرة الصباحية بإجراء السحوبات على الهدايا المقدمة من شركة كيلو باترا.

واختتم الحفل المسرحي بتقديم الهدية التذكارية لراعي الحفل من قبل إدارة الكلية، وتبادل الحضور أخذ الصور الجماعية التذكارية احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الجميلة، ثمَّ توجه راعي الحفل والحضور للمشاركة في المسيرة الوطنية التي نظمتها الكلية خارج أسوارها برفقة الفنون والأغاني الشعبية والخيول، واستمرت الاحتفالات بالكلية خلال الفترة المسائية بتقديم الشعر الميداني للشاعر يزيد البلوشي، والعرض الاستعراضي لفريق عمان للتزلج الذي أبهر الحضور بمهاراته وإبداعاته.

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