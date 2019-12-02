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بدء التداول على أسهم "مسندم للطاقة".. الخميس

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

بدء التداول على أسهم "مسندم للطاقة".. الخميس

 

مسقط – الرؤية

أغلقت شركة مُسندم للطاقة "قيد التحويل" المرحلة الثانية من عملية الطرح الأولي بنجاح، وشهدت المرحلتان إقبالا واسعا على 28 مليون سهم؛ وبلغ إجمالي طلبات شراء الأسهم 3.5 ضعف الأسهم المعروضة للاكتتاب، وتميزت المرحلتان بطلبات شراء تزيد على الأسهم المعروضة للبيع من جانب المؤسسات الاستثمارية أو من جانب المستثمرين الأفراد.

وقدمت عملية الطرح الأولية من جانب شركة مسندم للطاقة آليات جديدة في سوق الأوراق المالية في سلطنة عمان عن طريق تحديد السعر من خلال المستثمرين من المؤسسات وكبار المستثمرين مع عرض حي لتسجيل المكتتبين ومشاركة الوسطاء في عملية تجميع الطلبات، وكذلك تقديم طلبات الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد إلكترونياً، ومن المتوقع أن يبدأ التداول على الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية في 5 ديسمبر 2019 تحت إشعار رقم أم  أس بي دبليو، ومن المتوقع استرجاع مبالغ الطرح الأولي في 4 ديسمبر.

وأعلنت شركة مسندم للطاقة عن أول توزيعات بقيمة 27.6 بيسة للسهم. وعلى حسب الإعلان فإنَّ تاريخ التسجيل لتوزيع العوائد سيكون 9 ديسمبر 2019 ما يعني أن كافة المستثمرين الذين لديهم أسهم في شركة مسندم للطاقة في هذا التاريخ سيكون من حقهم الحصول على أول توزيعات بقيمة 27.6 بيسة للسهم.

وقال سلطان البرطماني، المتحدث نيابة عن المساهمين: مع زيادة الاكتتاب في الأسهم المطروحة في المرحلة الثانية للمستثمرين بالتجزئة، وبعد نجاح المرحلة الأولى من الطرح في وقت سابق، يُمكن القول بكل فخر إن الطرح الأولي لشركة مسندم للطاقة حقق النجاح المطلوب بفضل التجاوب القوي من جانب المستثمرين من المؤسسات الاستثمارية والأفراد على حدٍ سواء. وقد انعكس هذا التجاوب على المساهمين – مجموعة النفط العمانية وأوربك وإل جي انترناشيونال، ونتوجه بالشكر إلى مستشارنا المالي – بنك مسقط للاستثمار لدعمهم ومساندتهم ومساهمتهم في ضمان هذا التجاوب القوي مع عملية الطرح الأولي على الرغم من الظروف الصعبة في السوق.

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