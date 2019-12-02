التدريب على تصميم عينات المسوح في "الإحصاء والمعلومات"

مسقط - الرؤية

بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس برنامجًا للتدريب على تصميم عينات المسوح ويستمر لمدة أربعة أيام بهدف تعريف المشاركين بالأنواع المختلفة للعينات وكيفية تصميم واختيار العينة المُناسبة للمسح وكذلك حساب الأوزان الترجيحية واستخدامها في تقدير المؤشرات الإحصائية.

ومن خلال محاضرات نظرية وتطبيقات عملية واختبارات يتعرف المتدربون من موظفي المركز وبعض الجهات الحكومية المعنية ببرنامج بناء القدرات الإحصائية بالشراكة مع المركز؛ على أهم المصطلحات والمفاهيم في مجال العينات وأنواعها والتي تشمل العينة العشوائية البسيطة والعينة المنتظمة والعينة العنقودية بأنواعها والعينة الطبقية وطرق اختيارها والمشاكل التي تُواجه العينات وكيفية علاجها.

ويتطرق البرنامج التدريبي إلى كيفية تقدير حجم العينة وتقدير المتوسطات والنسب والتباين في العينة العشوائية البسيطة وأيضاً التعريف ببعض المشاكل في العينة المنتظمة وكيفية علاجها. كما تم تقديم شرح مفصل للعينة العنقودية بأنواعها (بعناقيد بسيطة وعلى مرحلتين وعناقيد مختلفة الحجم) وكيفية التعامل مع كل عينة. كذلك تمَّ التطرق للعينة الطبقية وطرق توزيعها على الطبقات المختلفة، وتناول البرنامج التدريبي مشاكل الإطار وكيفية التعامل معها والأوزان الترجيحية وأهميتها وكيفية حسابها مع تدريب عملي على كل جزء من أجزاء البرنامج.