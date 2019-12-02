"الزراعة" توقع اتفاقية لدعم مشروع سوق الأسماك في محوت بـ 120 ألف ريال

محوت – الرؤية

وقعت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس اتفاقية تعاون مع شركة "سي سي إينرجي ديفالوبمنت" لتدعم الشركة مشروع سوق الأسماك بولاية محوت في محافظة الوسطى بقيمة 120 ألف ريال عماني.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وكيل الوزارة للثروة السمكية، ومن جانب الشركة والتر سيمبسون المدير العام للشركة؛ وذلك بديوان عام الوزارة بحضور سعادة نبهان بن عبدالرحمن الخروصي، والي محوت وعدد من المسؤولين بالوزارة والشركة.

ومن جانبه قال والتر سيمبسون: نسعى جاهدين إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع وبالتعاون الدائم مع الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة؛ وسيخدم المشروع شريحة كبيرة من المجتمع لما يتميز به من موقع استراتيجي ومرافق عالية الجودة.

وتُعد الأسواق السمكية من المشروعات التي تحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية على تنفيذها بهدف التسويق وتنويع منافذ بيع الأسماك في السلطنة وتوفير بيئة مناسبة تتواكب مع المتطلبات العصرية للتسوق. وتبلع مساحة مشروع سوق الأسماك بولاية محوت حوالي 600 متر ويتكون السوق من 14 طاولة بيع و6 طاولات تقطيع ومكاتب إدارية ومخزن تبريد ووحدة إنتاج الثلج وغرفة تغيير الملابس للعاملين ومحلات تجارية ومرافق خدمية أخرى.

وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد خصصت قطعة أرض لموقع السوق تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع في منطقة حج وسط ولاية محوت.