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"لولو" تحتفي بالعيد الوطني المجيد في 24 فرعا

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:42 م بتوقيت مسقط

"لولو" تحتفي بالعيد الوطني المجيد في 24 فرعا

 

مسقط – الرؤية

احتفلت سلسلة "لولو هايبر ماركت" بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد للسلطنة في 24 فرعا بمختلف أنحاء البلاد. وتضمنت الاحتفالات أنشطة متنوعة تبرز التقاليد والثقافة العمانية إلى جانب العديد من الفعاليات الثقافية والعروض الترويجية. وشارك في الفعاليات كبار المسؤولين من مختلف الولايات، وكبار الموظفين في مجموعة لولو إلى جانب عدد كبير من المواطنين.

وقال أنانت أي في مدير عام لولو هايبر ماركت عُمان والهند وسريلانكا: سعداء بتنظيم احتفالات العيد الوطني المجيد، ومع اقتراب العيد الوطني المجيد من عامه الخمسين، وجب علينا الاحتفاء بالسلام والازدهار اللذين تمتعنا بهما طوال هذه السنوات، ومن ثم فهي فرصة للتعبير عن الامتنان والفخر بقائد البلاد المفدى.

ومن جانبه قال شبير كي أي  المدير الإقليمي - للولو هايبر ماركت عُمان: هذه المناسبة تذكرنا بالتقدم والازدهار اللذين تحققا بتوجيه من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. كما أن التشجيع والدعم اللذين تلقيناهما من هذه البلاد ومواطنيها جميعًا بقيت خلال هذه السنوات قوة دافعة لتحقيق جميع أهدافنا.

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