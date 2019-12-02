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شراكة بين "عمانتل" و"مسقط للتمويل" لتسهيل سداد الأقساط

الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

شراكة بين "عمانتل" و"مسقط للتمويل" لتسهيل سداد الأقساط

 

مسقط – الرؤية

عقدت الشركة العمانية للاتصالات- عمانتل -شراكة مع شركة مسقط للتمويل بهدف توفير خدمة سداد الأقساط الشهرية لعملاء مسقط للتمويل عبر شبكة تضم 175 من أجهزة الدفع المباشر للفواتير التابعة لعمانتل؛ بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركتين. ومع إطلاق الخدمة، أصبحت شركة مسقط للتمويل أول شركة تمويل في السلطنة تقدم هذه الطريقة السلسة للدفع مما يجعل عملية السداد عملية آمنة وخالية من المتاعب.

وقال بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتمويل: نُثّمن هذه الشراكة الجديدة مع أكبر شركات الاتصالات بالسلطنة، التي تتمتع بحضور إقليمي عبر تحالفها الإستراتيجي مع مجموعة زين. وتتطّلع مسقط للتمويل إلى الاستفادة من شبكة تضم 175 جهازا لدفع الفواتير التابعة لعمانتل؛ وبالتالي يصبح بإمكان زبون شركة مسقط للتمويل سداد أقساطه الشهرية عن طريق هذه الشبكة بطريقة سهلة، وآمنة ودون أي أتعاب إضافية للعميل.

وتأمل شركة مسقط للتمويل الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة من خلال مُراجعة عملياتها الحالية مُقابل الحلول الممكنة المتوفرة من حيث التكلفة بالإضافة إلى استكشاف التحالفات الاستراتيجية المتاحة وقال طلال سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات – عمانتل: يأتي هذا التعاون ليجسد دورنا المحوري في تعزيز خدماتنا الرقمية التي نُقدمها لمختلف المؤسسات والشركات على حدٍ سواء وذلك عبر توفير أحدث تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساهم في تحسين مختلف التعاملات اليومية وتقدم تجربة فريدة لأفراد المجتمع؛ مؤكدين دعم عمانتل لاستراتيجية عمان الرقمية ودعم مختلف القطاعات من خلال تسهيل دور المؤسسات في التعاملات الإلكترونية. وتتميز أجهزة الدفع الخاصة بنا بموقع استراتيجي في مواقع ملائمة وسهلة الوصول إليها في كافة أنحاء السلطنة.

وتأتي خدمة السداد عن طريق أجهزة الدفع المباشر من عمانتل مع قائمة متنوعة من المزايا مثل استلام النقود الفورية بدون أي رسوم إضافية على العميل، وخيار السداد الجزئي. ونظرًا لأنَّ هذه الأجهزة متوفرة على مدار الساعة، يمكن للعملاء استخدامها في الأوقات التي تناسبهم.

 

 

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