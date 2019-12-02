بنك مسقط يفتح باب التسجيل للاستفادة من "الملاعب الخضراء"

مسقط - الرؤية

فتح بنك مسقط باب التسجيل أمام الفرق الأهلية الرياضية للاستفادة من برنامج "الملاعب الخضراء" للعام 2020 في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وذلك حتى الأول من يناير المقل.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الفرق الأهلية العمانية المسجلة في الأندية الرياضية المستوفية للشروط في 4 مجالات وهي تعشيب الملاعب بالعشب الطبيعي أو العشب الصناعي أو تركيب أنظمة الإنارة وأجهزة تحلية المياه. ويساهم البرنامج في تعزيز البنية الأساسية للرياضة العمانية، خاصة رياضة كرة القدم، والمساهمة في ظهور مزيد من المواهب الشابة العمانية في كرة القدم لرفد المنتخبات الوطنية. وقد استفادت 108 فرق من البرنامج كما تمّ افتتاح 63 ملعبًا جديداً في كافة محافظات السلطنة.

وقد اعتمد بنك مسقط عددًا من الشروط والمعايير الواجب توفرها في الفرق الأهلية التي ترغب في التقدم بطلب الحصول على الدعم؛ منها أن يكون الفريق منتسبا لأحد الأندية الرياضية المسجلة بوزارة الشؤون الرياضية ومضى على تأسيسه 3 سنوات كحد أدنى وأن يكون لديه ما يثبت ملكية أرض الملعب الذي سيجري تنفيذ المشروع فيه؛ مع تقديم كشوفات دخل الفريق وأنشطته لعام 2019 وأن يكون عدد أعضاء الفريق 300 عضو مع إظهار الأنشطة الرياضية التي يقوم بها الفريق والجوائز التي حققها خلال السنوات الماضية ومدى إسهام الفريق في أنشطة وفعاليات المجتمع العماني.