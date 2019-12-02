وضع حجر أساس المنطقة التجارية بخليج مسقط.. واكتمال الإنشاءات منتصف 2020

الرؤية - أحمد الجهوري

احتفل خليج مسقط أمس بوضع حجر الأساس للمنطقة التجارية الجديدة في المشروع؛ وتمتد على مساحة 14,000 متر مربع. ووضع حجر الأساس الرئيس التنفيذي للمشروع الشيخ حمود بن سلطان الحوسني، إيذانًا بانطلاق أعمال الإنشاءات التي ستتولاها شركة عُمان شابورجي، ويتوقع اكتمالها منتصف العام القادم.

وتتضمن المنطقة التجارية الجديدة العديد من المرافق مثل المطاعم والمقاهي، إلى جانب سوبرماركت لمواد التجزئة ونادٍ للياقة البدنية، ومحلات أخرى على مساحة 1,640 متر مربع تتوزع على طابقين، إلى جانب مواقف للسيّارات بواقع 81 موقفا؛ جزء منها مخصص لذوي الإعاقة.

وقال الشيخ حمود الحوسني: تمّ تصميم المنطقة التجارية في المشروع بالشكل الذي يحافظ على الهوية الأصيلة لخليج مسقط، حيث ستكون غالبية المساحة مخصصة للمسطحات الخضراء ومواقف السيارات لإضفاء أجواء مريحة لزوار المنطقة تنسجم مع التصميم العام للخليج الذي تزيد فيه المساحات المفتوحة عن 75% من إجمالي مساحة الأرض. كما تمّ استلهام المدرسة المعمارية العُمانية مع لمسات معاصرة من العمارة الأوروبية للخروج بتصميم ساحر وعملي في آنٍ معاً، يمتد على طابقين لتعزيز الإطلالة المفتوحة للمحلات في الطابق العلوي على المشاهد الآسرة لخليج مسقط والحديقة المركزية، من أجل تعزيز تجربة الزوار ومنحهم الفرصة للاستمتاع بواحدة من أجمل المشاهد الطبيعية في العاصمة مسقط.

وأضاف الحوسني أن انطلاق أعمال الإنشاءات في المنطقة التجارية يشكل مرحلة مفصلية في مسيرة اكتمال مختلف مرافق مشروع خليج مسقط ليكون الواحة المثالية للسكان والزوار في آن معاً. وبعد اكتمالها العام القادم، وافتتاح فندق جميرا الأول من فئة الخمس نجوم، يكون مشروعنا الرائد قد اكتمل ليكون إضافة قيمة للعاصمة على مستوى مشاريع التطوير العقاري الفريدة والمجمعات السياحية المتكاملة التي تقدم خيارات نوعية للسكن والاستثمار والسياحة والترفيه، ليس على مستوى السلطنة فحسب، وإنما على مستوى المنطقة ككل، الأمر الذي ينسجم مع رؤيتنا لتعزيز جهود الحكومة في التنويع الاقتصادي من بوابة السياحة عبر إنشاء مشاريع رائدة قادرة على استقطاب العديد من الزوار على مستوى المنطقة والعالم.

وتقع المنطقة التجارية الجديدة في الجهة المقابلة للحديقة المركزية للمشروع التي تمتد على مساحة 18 ألف مترمربع وتضم العديد من المرافق العامة مثل برك السباحة للكبار والصغار ومناطق الترفيه للأطفال والملاعب متعددة الاستخدامات، الحديقة التي تم تدشينها في وقت سابق من العام الحالي مع المنطقة التجارية الجديدة ستشكل معاً القلب النابض للمشروع والمكان الذي تلتقي فيه العائلات والزوار لممارسة الرياضة وتنظيم الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية المختلفة، إلى جانب التسوّق اليومي والاستمتاع بالمطاعم والمقاهي التي ستفتتح فيها، الأمر الذي سينعكس جلياً على طبيعة الحياة في خليج مسقط كمجتمع متكامل ومترابط لخدمة السكان والزوار على حد سواء.