الموت يغيب الأمير متعب بن عبدالعزيز

الرياض – الوكالات
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس.
الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:26 م بتوقيت مسقط
الرياض – الوكالات
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاثنين وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.
وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية واس.
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