مصرع وإصابة 53 شخصاً في حادث مأساوي بالمغرب

الدار البيضاء - الوكالات
لقي 17 شخصا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة بينما أصيب 36 آخرون بجروح شمال المغرب.
ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
الإثنين 02 ديسمبر 2019 06:25 م بتوقيت مسقط
الدار البيضاء - الوكالات
لقي 17 شخصا مصرعهم في حادث انقلاب حافلة بينما أصيب 36 آخرون بجروح شمال المغرب.
ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
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