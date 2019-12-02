خالد بن حمد يشيد بخليجي 24 .. والجماهير العمانية تتوافد على الدوحة

الدوحة – وليد الخفيف

اشاد رئيس اللجنة الاولمبية العمانية السيد خالد بن حمد البوسعيدي بتنظيم خليجي 24 في الدوحة ممتدحا الأداء الفني للمنتخبات المشاركة ، مؤكدا أن الحضور الجماهيري الذي وصفه بالكبير يعد الركيزة الاصيلة لنجاح العرس الخليجي .

وأكد ان نجاح النسخة القطرية لبطولة الخليج يعود لعدة اسباب أولها مشاركة المنتخبات الثمانية ، فضلا عن زحف جماهير عريضة خلف عمان والعراق واليمن والكويت ، دون أن يقتصر الحضور الجماهير لمنتخب الدولة المستضيفة .

وشهدت مباراتي الاحمر العماني امام البحرين والكويت حضورا جماهيريا مميزا لمؤازرة منتخبنا الوطني ، وكما وحظي الازرق الكويتي بمساندة جماهير عريضة ، ومن المتوقع أن تزداد الجماهير المؤازرة للكويت اليوم في مواجهتها الفاصلة امام البحرين في ختام دور المجموعات .

وحظي العراق بمؤازرة كبيرة من الجالية المقيمة في قطر فضلا عن بعض الجماهير التي وجهت بوصلتها نحو الدوحة لمساندة اسود الرافدين الباحث عن اللقب منذ ثلاثة عقود .

ورغم خسارة اليمن الا انه لقي مساندة كبيرة من جماهيرة التي حرصت على تواجدها خلفه ، ومن المتوقع ايضا ان تواصل الجماهير اليمنية مساندتها لمنتخبها اليوم امام العراق رغم وداع الفريق رسميا إثر الخسارة من الامارات وقطر .

وتدعو رابطة مشجعي الجماهير المواطنين العمانين إلى الحضور قبل وقت مبكر امام بوابات استاد عبد الله بن خليفة للحصول على التذاكر المجانية .

يشار ان مزيدا من الجماهير العمانية وصلت الدوحة امس وصباح اليوم للانضمام للمدرج الاحمر الراقي اليوم لمساندة منتخبها امام السعودية في الموقعة المؤدية لنصف النهائي .