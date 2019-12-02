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الصين تفرض "المسح الضوئي للوجه" من أجل استخدام الهاتف

الإثنين 02 ديسمبر 2019 02:49 م بتوقيت مسقط

الصين تفرض "المسح الضوئي للوجه" من أجل استخدام الهاتف

 

 

فرضت الحكومة الصينية شرطا غريبا من أجل تسجيل الدخول والاستمتاع بخدمة أي هاتف ذكي في البلاد.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الحكومة الصينية بدأت اعتبارا من يوم 1 ديسمبر الجاري، تطبيق قانون يربط الهويات الحقيقية للمستخدمين بالعالم الرقمي.

ويتوجب على أي شخص يرغب في استخدام الهاتف الذكي، إجراء مسح ضوئي للوجه، لتأكيد هويته ومطابقتها على الهوية المسجلة لصاحب الهاتف نفسه.

​وسيكون لزاما على أي شخص يتعاقد لشراء هاتف جديد أو يشتري خطا لخدمات المحمول أن يجري فحصا وجهيا قبل فتح الهاتف، للتحقق من هويته.

وأوضحت السلطات الصينية أن تلك الإجراءات الجديدة، الهدف منها الحد من عمليات الاحتيال، واستخدام متطفلين أو هاكرز أو أشخاص خطرين هواتف مجهولة الهوية.

وينطبق ذلك على تسجيل المستخدم دخوله إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أو مواقع الشراء عبر الإنترنت.

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