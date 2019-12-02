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توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. واستمرار اعتدال درجات الحرارة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:32 م بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. واستمرار اعتدال درجات الحرارة

 

مسقط - الرؤية

أشارت الديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تزايد المؤشرات بهطول أمطار متفرقة على محافظتي مسندم وشمال الباطنة خلال اليومين القادمين (الثلاثاء والأربعاء).

وأفادت "الأرصاد" بأن طقس اليوم الاثنين صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 26/ 17 وفي مدينة صلالة 29/ 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 29 درجة في صلالة وأدناها 4 درجات في جبل شمس.

 

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