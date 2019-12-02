23°مسقط
30°صلالة
23°صحار
22°مسندم
23° مسقط
صلالة30°
صحار23°
مسندم22°
الأحد, 08 مارس 2020

اعلان الجريدة PDF الورقي اعلان الجريدة PDF الورقي

توقعات بأمطار متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة .. واستمرار اعتدال درجات الحرارة

02 ديسمبر 2019 . الساعة 13:29 بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية

أشارت الديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى تزايد المؤشرات بهطول أمطار متفرقة على محافظتي مسندم وشمال الباطنة خلال اليومين القادمين (الثلاثاء والأربعاء).

وأفادت "الأرصاد" بأن طقس اليوم الاثنين صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 26/ 17 وفي مدينة صلالة 29/ 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 29 درجة في صلالة وأدناها 4 درجات في جبل شمس.

 

أخبار ذات صلة

المزيد من الأخبار

تعليق عبر الفيس بوك

أهم الأخبار

اعلان جائزة الرؤية الاقتصادية اعلان جائزة الرؤية الاقتصادية

الأكثر قراءة

يومي اسبوعي شهري
جريدة الرؤية العمانية

أقسام الموقع

عن الرؤية