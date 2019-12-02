جلالة السلطان يهنئ خليفة بن زايد باليوم الوطني الإماراتي

مسقط- العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السُّمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين أعرب جلالة السلطان المُعظم فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسُّموه بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر داعيًا الله تعالى أن يحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب الإماراتي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادة سُّموه الحكيمة.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بونهانج فوراتشيث رئيس جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده ضمّنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته ولشعب بلاده الصديق.