"مكتب الدولة" يستعرض عددا من التقارير ويحدد أعمال جلسة 10 ديسمبر

مسقط - الرؤية

عَقَد مكتبُ مجلس الدولة، أمس، اجتماعَه الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

واستعرضَ مكتب المجلس الموضوع المقدَّم من اللجنة الاقتصادية حول التقرير الختامي بخلاصة دراسات اللجنة خلال الفترة السادسة. وناقش المكتب الموضوع المقدم من الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث حول تقديم بعض المقترحات لدراستها. واطلع المكتب على عدد من التقارير؛ منها: تقرير حول نتائج انتخابات اللجان الدائمة بالمجلس لاختيار رؤسائها ونوابهم، وتقرير حول مشاركة المكرم حاتم بن حمد الطائي في مناسبة الإعلان عن "مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني" خلال مشاركة السلطنة في الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، الذي أقيم بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا في 16 نوفمبر الماضي.

واطَّلع المكتب على تقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماعه السابق وهذا الاجتماع. وتطرق المكتب إلى تقييم الجلسة العادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة المنعقدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر الماضي. وحدَّد المكتب -في ختام اجتماعه- بنودَ جدول أعمال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الحالي، والمزمع عقدها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري.