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المنذري يؤكد الحرص على تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع

رئيس مجلس الدولة يستقبل شيوخ ورشداء وأعيان قريات.. ويبرز مسيرة الشورى العمانية

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الدُّكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، أمس، شيوخ ورشداء وأعيان ولاية قريات.

ورحَّب معالي الدكتور رئيس المجلس -في مستهل المقابلة- بالوفد، مشيدا بمبادرتهم لزيارة المجلس للتعرف على مهامه واختصاصاته وآلية عمله ودوره في العمل الوطني، مؤكدا معاليه حرص المجلس على تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع. واستعرضَ معالي الدكتور رئيس المجلس مسيرة التطبيق المؤسسي للشورى في السلطنة، وما شهدته من تطور في ظل الدعم السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- مشيرا إلى أنَّ إنشاء مجلس الدولة جاء لتوسيع قاعدة الشورى في السلطنة من خلال تبني نظام المجلسين (الثنائية البرلمانية)، منوها في هذا الصدد بالتنسيق بين مجلسي الدولة والشورى لتحقيق الأهداف الوطنية بالتعاون مع مجلس الوزراء في تكامل بنّاء بين مؤسسات الدولة.

وأوضح معالي الدكتور رئيس المجلس أن المجلس يستهل فترته السابعة بتطلعات كبيرة لمواصلة دوره في مسيرة التنمية الشاملة، والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته من خلال مناقشة الخطط التنموية ومشروعات القوانين، وتقديم المقترحات والدراسات في مختلف المجالات.

وتطرق معاليه إلى مبنى مجلس عمان الذي يعدُّ من المعالم الحضارية البارزة ويجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويتميز بطابع معماري فريد مُستمد من البيئة العمانية والتراث الإسلامي الأصيل. حضر المقابلة سعادة الدكتور الأمين العام للمجلس وعدد من المكرمين أعضاء المجلس، وتضمنت زيارة شيوخ ورشداء وأعيان ولاية قريات إلى المجلس: مشاهدة  فيلم وثائقي عن المجلس، وجولة بمرافق المجلس المختلفة.

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