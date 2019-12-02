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تخريج الدفعة الثانية بكلية عمان للعلوم الصحية بظفار.. الخميس

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

صلالة - الرؤية

تحتفلُ وزارة الصحة -مُمثلة بكلية عمان للعلوم الصحية فرع محافظة ظفار- الخميس المقبل ، بتخريج الدفعة الثانية من طلاب الكلية؛ وذلك في احتفال تحت رعاية سعادة الشيخ المهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار، ويُقام الحفل بمركز السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، ويبلغ عدد خريجي الدفعة الثانية  في كلية عمان للعلوم الصحية حوالي 36 طالبا وطالبة من حملة بكالوريوس تمريض.

وكلية عمان للعلوم الصحية فرع محافظة ظفار، تأسست في بادئ الأمر تحت مسمى معهد صلالة للتمريض عام 1991، وتم اعتمادها أكاديميا عام 2018. وتهدف لتخريج كادر تمريضي مؤهل يملكُ كفاءات للقيام بدور فعال من حيث توفير رعاية صحية نوعية ومتميزة لخريجيها، والاستمرار في التطور والنمو في المجال الصحي بالمحافظة.

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