السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب بأستراليا

ملبورن - العمانية

شاركتْ السلطنة في أعمال الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب، والذي عُقِد في مدينة ملبورن بأستراليا، تحت عنوان "لا تمويل للإرهاب"، والذي اتَّفق فيه المشاركون على ضرورة دعم ومساندة سبل التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وتمويله، وبناء القدرات الأمنية للمجتمع الدولي بشتى قطاعاته لمكافحة تمويل الإرهاب.

وترأس الوفد سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا. كما ناقش المؤتمر الوزاري تطور التهديدات الإرهابية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وما يتعلق بتعزيز الفهم حول المخاطر والتوجهات والأساليب الرئيسية لتمويل الإرهاب، وإبراز أهم الممارسات المثالية للقطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي والعالمي حول مكافحة الإرهاب، والحد من استغلال المنظمات غير الربحية لأهداف وأجندة إرهابية.

حضر المؤتمر قرابة 65 وفدا و23 وزيرا، وممثلون عن 15 هيئة دولية؛ من بينها: منظمة الأمم المتحدة وفريق العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل المال (FATF)، كما حضرت 28 جهة ممثلة للقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية. ويعد هذا المؤتمر استكمالا لأعمال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في باريس خلال العام 2018.