الإثنين, 02 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السلطنة تشارك في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب بأستراليا

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

ملبورن - العمانية

شاركتْ السلطنة في أعمال الدورة الثانية من المؤتمر الوزاري المعني بمكافحة تمويل الإرهاب، والذي عُقِد في مدينة ملبورن بأستراليا، تحت عنوان "لا تمويل للإرهاب"، والذي اتَّفق فيه المشاركون على ضرورة دعم ومساندة سبل التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الإرهاب وتمويله، وبناء القدرات الأمنية للمجتمع الدولي بشتى قطاعاته لمكافحة تمويل الإرهاب.

وترأس الوفد سعادة الدكتور حمود بن عامر الوردي القنصل العام للسلطنة بأستراليا. كما ناقش المؤتمر الوزاري تطور التهديدات الإرهابية في منطقة المحيطين الهادي والهندي، وما يتعلق بتعزيز الفهم حول المخاطر والتوجهات والأساليب الرئيسية لتمويل الإرهاب، وإبراز أهم الممارسات المثالية للقطاعين العام والخاص على المستوى الإقليمي والعالمي حول مكافحة الإرهاب، والحد من استغلال المنظمات غير الربحية لأهداف وأجندة إرهابية.

حضر المؤتمر قرابة 65 وفدا و23 وزيرا، وممثلون عن 15 هيئة دولية؛ من بينها: منظمة الأمم المتحدة وفريق العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل المال (FATF)، كما حضرت 28 جهة ممثلة للقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية. ويعد هذا المؤتمر استكمالا لأعمال المؤتمر الوزاري الأول الذي عقد في باريس خلال العام 2018.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 نوفمبر 2017

السلطنة تشارك في مؤتمر "مكافحة الإرهاب" بتونس

المزيد

20 مايو 2017

جمعيّة المحامين تشارك في مؤتمر مكافحة الإرهاب بتونس

المزيد

06 نوفمبر 2017

السلطنة تشارك في مؤتمر اتفاقية مكافحة الفساد بالنمسا

المزيد

21 ديسمبر 2016

"مكافحة غسل الأموال" تشيد ببرنامج التقييم الوطني لمنع تمويل الإرهاب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"ندوة تطور العلوم الفقهية" تستعرض آراء أهل الذكر والقواعد الكلية في "فقه الماء" برؤية معاصرة

المحليات - أخبار

تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تعقد حلقات نقاشية عن "الكراسي البحثية" في مختلف القطاعات

المحليات - تعليم

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الاقتصاد - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة