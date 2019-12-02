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نقطة واحدة تكفي

"الأحمر" يتأهب لإزاحة الأخضر السعودي

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

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رينادر مدرب السعودية
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رسالة الدوحة - (موفد الرؤية) وليد الخفيف

بفرصتيْ الفوز أو التعادل، يخوض مُنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مواجهته المهمة أمام نظيره السعودي، باستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل، في ختام دور المجموعات لخليجي 24، والمقامة حاليا في الدوحة.

ويتصدَّر منتخبنا الوطني المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي أمام البحرين، وفوز على الأزرق الكويتي، فيما يتساوى السعودية والكويت عند ثلاث نقاط، ويحل البحرين في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

الهولندي أروين كومان مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وَصَف مباراتنا اليوم أمام السعودية بالصعبة، داعيا رجاله للكفاح على أرضية الملعب كعادتهم، مُعربًا عن ثقته الكبيرة بقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن التواجد في نصف نهائي خليجي 24.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس: نتطلع لتقديم مباراة قوية. ليست هناك استعدادات خاصة لتلك المباراة. 24 ساعة فقط بعد مباراة الكويت التي بذل فيها اللاعبون جهود كبيرا. سنحدد الأسماء الجاهزة للقاء ونتمنى أن نصل إلى التشكلية المثالية.

وردًا على سؤال موفد "الرؤية" حول نيته اللعب على فرصة التعادل أم السعي لتحقيق الفوز على السعودية، قال: علينا أن نجهز أنفسنا، ومجريات اللقاء ستحدد ما يمكن أن نقوم به، والمنافس يعتمد على السرعات لاستغلال المساحات، وسأعمل على التصدي لذلك، كما أنهم يمتلكون المهارات للاحتفاظ بالكرة، ويتعين علينا تنفيذ المهام والتكتيك المناسب لتحقيق ما جئنا من أجله.

من جانبه، أكد الفرنسي هيرفي رينارد أنَّ أمرَ التأهل سيحسمه رجاله، موضحا أنَّ بلوغ الدور الثاني بأيديهم، ولا يرتبط بنتائج الغير، بالاشارة لقدرتهم على تحقيق الفوز.

وقال رينارد -في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد أمس: ثقتي كبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة كبيرة نحقِّق خلالها الفوز والتواجد في المربع الذهبي، وعلينا أن نكون جاهزين لمباراة قوية أمام المنتخب العماني. يوم واحد راحة فقط، يعد تحديا بدنيا كبيرا، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية لحسم الأمور في هذه المجموعة الصعبة.

وبسؤاله عن منتخب عمان، قال: ما زال المنتخب العماني هو البطل حتى الآن، وما زال يدافع عن لقبه بقوة، وقدموا مباراة قوية أمام الكويت وحققوا فوزا مثيرًا، وتراجعوا في الشوط الثاني لكنهم فازوا في الأخير وتصدروا مجموعتنا، ونحن لا نخشى أي منتخب، لكننا نحترم الجميع، مؤمنين وواثقين في إمكاناتنا وقدرتنا، وعُمان متمسك بالصدارة، ومواجهتنا أمامه ليست سهلة، ويتعين علينا أن نلعب كما لعبنا أمام البحرين، علينا أن نفوز بأي شكل.

 

سعيد الرزيقي: سنلعب بفرصتين

 

أكَّد مهاجم منتخبنا الوطني سعيد الرزيقي، أنَّ اللاعبين لن يتأثروا بدخول مواجهة السعودية بفرصتي الفوز والتعادل، وأنهم قادرون على إنجاز مهمة بلوغ نصف النهائي.

وقال في المؤتمر الصحفي: هي مباراة صعبة، ونحن نلعب بفرصتين، ويجب أن ندخل المباراة بتركيز عال جدا. وأضاف: لا يوجد لدينا أي ضغوط إعلامية، والجهاز الفني والإداري أبعدنا عن كل الضغوطات والمؤثرات الخارجية علينا.

يُذكر أنَّ الرزيقي سجل هدفين في مرمى المنتخب السعودي بخليجي 23 بالكويت، قادت منتخب بلاده حينها للمربع الذهبي.

 

محمد الخبراني: سنواجه منتخبا منظما

 

وَصَف لاعبُ المنتخب السعودي محمد خبراني، نظيره العماني، بالمنظَّم، قبل مواجهتهما في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة خليجي 24.

وقال خبراني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة: ليس لدينا وقت للاستعداد. يوم واحد فقط يفصلنا عن المباراة، لا سبيل أمامنا سوى الفوز من أجل التأهل لنصف النهائي. وأضاف: سنواجه منتخب عمان المنظم، ندرك صعوبة اللقاء، لكننا قادرون على تجاوزه وبلوغ نصف النهائي.

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