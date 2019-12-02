رابطة منتخبنا الوطني: كلنا وراءك يا "الأحمر"

الدوحة - (موفد الرؤية) وليد الخفيف

وَعَد فيصل البلوشي المشرف على رابطة جماهير منتخبنا الوطني، بمُواصلة الدعم والمؤازرة للأحمر أمام الأخضر السعودي، مُعرِبا عن ثقته في قدرة المنتخب على بلوغ دور المجموعات، والمضي قدما نحو المحافظة على لقبه.

وقال البلوشي لـ"الرؤية": أشكر الجماهير العمانية التي ساندت منتخبنا أمام البحرين والكويت، رغم التفوق العددي للازرق الكويتي، إلا أننا نجحنا في إشعال حماس اللاعبين متفوقين على المدرج الأزرق. وكشف البلوشي: أن رابطة المشجعين لا يتجاوز عددها 40 عضوا، غير أنها تقدم عملا نوعيا راقيا، يعكس الإرث الشعبي والتراث لكل محافظات وولايات السلطنة. مضيفا بالقول: حرصنا على أن نختار الرابطة من كل المحافظات.

وتابع أنَّ كل واحد في الرابطة يعكس الفن الشعبي والأهازيج التي تتميز بها محافظته أو ولايته؛ الأمر الذي يثري العمل الفني ويعكس موروث شعبنا الأصيل.

وقال أيمن المقبالي عضو رابطة الجماهير العمانية: ثقتنا كبيرة في لاعبينا، أتينا من كل حدب وصوب في السلطنة خلف "الأحمر" الذي يستحق منا الكثير. قدمنا بطموح العودة باللقب ونحن قادرون. وأضاف المقبالي: كل الشكر للجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج، لقد وفروا كافة التسهيلات أمام أصحاب الهمم، ولا يسعنا سوى أن نتقدم لهم بالتحية على كريم صنعهم.