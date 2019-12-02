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انخفاض النمو الاقتصادي بالهند إلى النصف في 3 سنوات

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:58 ص بتوقيت مسقط

انخفاض النمو الاقتصادي بالهند إلى النصف في 3 سنوات

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قبل ثلاث سنوات، حققت الهند نموا اقتصاديا بحوالي 9%، لكن انخفض معدل النمو الآن إلى نصف هذه النسبة.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.5% فقط في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2013. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في نفس الفترة من العام الماضي، و5% في الربع السابق.

وانخفض النمو الاقتصادي الآن لمدة ستة أرباع متتالية، وهو انخفاض يمكن أن يعزى جزئيًا إلى الضعف الأخير في مصانع الهند. وتقلص قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1% في الربع الأخير، مقارنة بنسبة 6.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كان معدل نمو الزراعة أكثر من النصف.

ويعد رقم الناتج المحلي الإجمالي هو الأضعف في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي تولى السلطة لأول مرة منذ خمس سنوات ووعد بنقل الاقتصاد الهندي إلى آفاق جديدة وخلق ملايين الوظائف كل عام.

وتعرض ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لكثير من المشاكل خلال العام الماضي.  فتخلص قطاع السيارات في البلاد من مئات الآلاف من الوظائف، وبدأت شركات السلع الاستهلاكية مثل Unilever (UL) في خفض الأسعار بسبب تباطؤ الطلب.

ومنذ الفوز بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة في مايو، سارع مودي وحكومته لتعزيز الاقتصاد. لقد خفف اللوائح وكشف عن إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة وقدم قروضًا أرخص لشراء السيارات من بين تدابير أخرى.

وقام بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) بتخفيض أسعار الفائدة، ومن المحتمل أن يتحرك مرة أخرى قريباً.

وقالت شركة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية: "في ظل احتمال حدوث انتعاش قوي على المدى القريب، هناك فرصة متزايدة في أن يتبع تخفيض الفائدة الذي يكاد يكون مؤكدًا الأسبوع المقبل ويتبعه آخر في فبراير".

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