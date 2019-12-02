بالفيديو.. "أقوى سترة في العالم" تفوق الفلاذ بـ15 مرة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت شركة فوليباك الهولندية لتصنيع الملابس الرياضية، مؤخرًا عن ما تسميه "أقوى سترة في العالم"، مصنوعة بالكامل من مادة الداينيما وهي أقوى الألياف المعروفة للإنسان.

وقالت الشركة إن الطبقة الخارجية أقوى 15 مرة من الفولاذ وأقوى بنحو 40% من ألياف الأراميد، والتي تستخدم في الصناعات العسكرية عالية القوة، مما يجعلها لا تتأثر بالصدمات الناتجة عن القص والتمزيق والصدمات الحادة.

وأضافت الشركة أن المواد المصنعة للسترة تُستخدم في الأصل للدروع الواقية للجسد ودروع المركبات المضادة للصواريخ الباليستية. وفي الاختبارات التي أجريت على السترة كانت قوية للغاية لدرجة أنها كسرت الآلات التي كانت تهدف إلى اختبارها وحتى أنها مادة لرصاص الكلاشينكوف.

وفي نفس الوقت السترة الجديدة تحمي من البرودة فحسب الاختبارات فهي أفضل سترة في العالم تحمي من درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

ويبلغ سعر السترة 985 دولار ووزنها 2.5 كيلو جرام. وقد يبدو السعر باهظ لمعظم الأشخاص ولكن تراهن الشركة على بقاء السترة سليمة لمدة 100 عام أو أكثر.