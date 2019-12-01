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"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

الأحد 01 ديسمبر 2019 10:56 م بتوقيت مسقط

"القمة الخليجية" تلتئم بالرياض.. 10 ديسمبر

الرياض- الوكالات

أعلن معالي عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قادة المجلس سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين في الرياض "القمة الخليجية"، يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال الزياني إن المجلس الوزاري سيعقد اجتماعه التحضيري للقمة الخليجية في مقر الأمانة العامة بالرياض، يوم الاثنين 9 ديسمبر. وأضاف أن القادة سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار دول مجلس التعاون.

وعبر الزياني عن ثقته بأن "القمة الأربعين لقادة دول المجلس سوف تخرج، بعون الله، بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء".

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