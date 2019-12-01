"الإسكان" تفتح مكتبا للسجل العقاري ببنك مسقط

مسقط - الرؤية

وقعت وزارة الإسكان وبنك مسقط اتفاقية لتقديم خدمات تسجيل وتوثيق التصرفات القانونية. ووقع الاتفاقية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان؛ والشيخ وليد بن خميس الحشار الرئيس التنفيذي لبنك مسقط.

ويموجب الاتفاقية سيجري افتتاح مكتب للسجل العقاري في المبنى الرئيسي لبنك مسقط بمرتفعات المطار وسيقوم المكتب بتوثيق كافة التصرفات القانونية كبيع وشراء العقارات والرهن وفك الرهن والهبة والمبادلة والقسمة والإرث وغيرها من المعاملات العقارية المعمول بها في قاعة الخدمة الموحدة بالوزارة (المحطة الواحدة).

وتوفر الوزارة موظفين مختصين في مجال التسجيل والتوثيق للتصرفات القانونية للعمل في مكتب السجل العقاري الجديد في بنك مسقط من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا، إضافة إلى إمكانية مد ساعات العمل إلى الفترة المسائية وفقا لنظام العمل في البنك.

وقال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري إن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالا لرؤية الوزارة من أجل التسهيل على المواطنين إنجاز معاملاتهم العقارية من خلال فتح منافذ جديدة للسجل العقاري في مختلف المواقع تتواكب مع احتياجات القطاع الخاص وتلبي في نفس الوقت تطلعات المواطنين بطريقة حديثة.

وأضاف المخيني أن الاتفاقية الموقعة مع بنك مسقط تتضمن إمكانية تقديم الخدمات العقارية للمواطنين في أوقات المساء بما يتناسب مع أوقات المواطنين الراغبين في إنهاء المعاملات العقارية خارج أوقات الدوام الرسمي.

ومن جانبه قال سالم بن محمد الكعبي مدير عام الائتمان ببنك مسقط: سعداء بالتوقيع على هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة بين البنك ووزارة الاسكان مقدمين الشكر والتقدير لمعالي الشيخ وزير الاسكان وللمسؤولين بالوزارة على ثقتهم بالدور الذي يقوم به بنك مسقط كمؤسسة مالية رائدة بالسلطنة وثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك خاصة في مجال انجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات المصرفية المتعلقة بالتمويل السكني؛ مشيرا إلى أن بنك مسقط يلعب دوراً مكملاً لجهود وزارة الاسكان في توفير المسكن المناسب للمواطنين من خلال التسهيلات المصرفية التي يقدمها منتج " بيتنا " للتمويل السكني والذي يحقق نجاحات متميزة في هذا المجال.

وأوضح الكعبي أن افتتاح مكتب للسجل العقاري في المبنى الرئيسي لبنك مسقط مبادرة تشكر عليها وزارة الاسكان ضمن أوجه التعاون القائم بين المؤسستين وستساهم في إنجاز معاملات وإجراءات الرهن العقاري بشكل أسرع لزبائن البنك والمراجعين بشكل عام، متمنيا أن المبادرة تحظى باهتمام المراجعين والاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي سيقدمها المكتب الجديد للسجل العقاري بالمقر الرئيسي لبنك مسقط.