مركز عمان للمؤتمرات يحتضن معرضين للعطور والمجوهرات.. غدا

الرؤية – مريم البادية

تنطلق غدًا النسخة العاشرة من المعرض الدولي للمجوهرات، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ بالتزامن مع انطلاق معرض العطور لأول مرة في السلطنة بمشاركة واسعة من الشركات التجارية ورواد الأعمال، ويستمر المعرضان لمدة خمسة أيام.

وقال المهندس سعيد بن سالم الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مؤتمر صحفي حول المعرض إنّ الكثير من الشركات المحلية أبدعت في مجال العطور، وارتأينا إطلاق المعرض للجمع بين الصناعات العمانية والعالمية في مكان واحد لتبادل الخبرات وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشارك في المعرض 50 شركة محلية ودولية على مساحة 400 متر مربع.

وأضاف الشنفري أنّ معرض المجوهرات جذب 150 عارضًا من مختلف دول العالم وبينها الهند وإيطاليا والنمسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ولتوانيا والكويت واليمن والبحرين والمملكة العربية السعودية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج وتركيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة لعرض أحدث تشكيلات المجوهرات العصرية والمجوهرات التقليدية الرائدة إضافة إلى أحدث التصاميم.

وقال الشنفري إنّ الطلب على المجوهرات في السلطنة يشهد انتعاشًا خلال السنوات الماضية وتعد العاصمة مسقط من أهم مدن السلطنة على صعيد الأعمال والمال، كما أنّ وجود بنية أساسية متكاملة ومرافق أعمال متطورة يجعل من مسقط الوجهة المثالية لاستضافة معرض مسقط الدولي للمجوهرات.

وبالإضافة إلى الأجنحة الجديدة، تمّت إعادة تصميم أرضيات العرض لتوفير تجربة تسوق سهلة ومميزة للزوار، ويتضمّن المعرض ولأول مرة عارضات للمجوهرات احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة له.

وسيعرض الدكتور وولف بيالونزيك، الفائز بجائزة مصمم المجوهرات والمتخصص الشهير عالميا في مجال لؤلؤ ميلو، أحد أروع إبداعاته في المزاد الذي تقيمه الرابطة النمساوية لصالح الأطفال المحتاجين بالبلاد تحت مظلة "جمعية الأطفال أولا" التي تترأسها صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد.

أمّا معرض عُمان للعطور فيأتي بالتعاون بين مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وشركة فيغا للتجارة البينية والمعارض ش.م.م، وقال الشنفري إنّه سيكون فرصة للتعرف على ماركات العطور ومنتجات التجميل المستقلة وعرضها والاحتفاء بها، وتقديم الدعم للمساهمة في نجاح رواد الأعمال الذين يقفون وراء هذه المنتجات.