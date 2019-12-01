الأحد, 01 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مشروع للارتقاء بطرق إيواء الحيوانات بالبريمي

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

مشروع للارتقاء بطرق إيواء الحيوانات بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

عقدت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي اجتماعًا لفريق مشروع الارتقاء بطرق إيواء حيوانات المرأة الريفية في المحافظة برئاسة المهندس علي بن عوض اليعقوبي مدير الإدارة المشرف العام على المشروع، وبحضور المهندسة شيخة بنت حمد الكندية رئيسة قسم التنمية الريفية مديرة المشروع وأعضاء الفريق بالمشروع، إلى جانب ممثلي صندوق التنمية الزراعية والسمكية بالوزارة.

ورحّب المهندس علي بن عوض اليعقوبي المشرف العام على المشروع بالحضور وأكّد أهميّة المشروع كونه مشروعا تنمويا يخدم شريحة من النساء الريفيات بولايات البريمي ومحضة والسنينة؛ موضحا أنّه يهدف إلى تطوير نظم الإيواء في 15 حظيرة لمربيات الثروة الحيوانية.

وأشارت المهندسة مديرة المشروع إلى منهجية العمل عن طريق إنشاء 15 حظيرة نموذجية لتربية الماعز والضأن، وتوفير مستلزمات خاصة بتربية الحيوانات وصناعة الأجبان والألبان، وإقامة دورات تدريبية في مجال التسويق والصناعات المرتبطة بالماعز والضأن والأبقار. وجرى التطرق إلى البرنامج الزمني للمشروع، وتمّ الاتفاق على توفير المستلزمات الخاصة بالمشروع عن طريق التناقص الإلكتروني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يوليو 2017

حملة توعوية للحد من مخاطر الحيوانات السائبة بالبريمي

المزيد

06 ديسمبر 2015

"تنمية نفط عمان" تدشن برنامج "مشروع المنظور" للارتقاء بمعايير رعاية العمال في صناعة النفط

المزيد

07 سبتمبر 2015

بريطانيا تستخدم أموال المساعدات الخارجية في إيواء اللاجئين

المزيد

05 يونيو 2015

بدء مشروع التحصين الوطني للحيوانات بالبريمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بمباركة سامية.. "ندوة تطور العلوم الفقهية" تستعرض آراء أهل الذكر والقواعد الكلية في "فقه الماء" برؤية معاصرة

المحليات - أخبار

تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تعقد حلقات نقاشية عن "الكراسي البحثية" في مختلف القطاعات

المحليات - تعليم

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الاقتصاد - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تحصد 16 جائزة كبرى في الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة