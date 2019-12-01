مشروع للارتقاء بطرق إيواء الحيوانات بالبريمي

البريمي - سيف المعمري

عقدت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة البريمي اجتماعًا لفريق مشروع الارتقاء بطرق إيواء حيوانات المرأة الريفية في المحافظة برئاسة المهندس علي بن عوض اليعقوبي مدير الإدارة المشرف العام على المشروع، وبحضور المهندسة شيخة بنت حمد الكندية رئيسة قسم التنمية الريفية مديرة المشروع وأعضاء الفريق بالمشروع، إلى جانب ممثلي صندوق التنمية الزراعية والسمكية بالوزارة.

ورحّب المهندس علي بن عوض اليعقوبي المشرف العام على المشروع بالحضور وأكّد أهميّة المشروع كونه مشروعا تنمويا يخدم شريحة من النساء الريفيات بولايات البريمي ومحضة والسنينة؛ موضحا أنّه يهدف إلى تطوير نظم الإيواء في 15 حظيرة لمربيات الثروة الحيوانية.

وأشارت المهندسة مديرة المشروع إلى منهجية العمل عن طريق إنشاء 15 حظيرة نموذجية لتربية الماعز والضأن، وتوفير مستلزمات خاصة بتربية الحيوانات وصناعة الأجبان والألبان، وإقامة دورات تدريبية في مجال التسويق والصناعات المرتبطة بالماعز والضأن والأبقار. وجرى التطرق إلى البرنامج الزمني للمشروع، وتمّ الاتفاق على توفير المستلزمات الخاصة بالمشروع عن طريق التناقص الإلكتروني.