زيارات ميدانية لاتحاد العمال إلى منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة

توقيع 5 اتفاقيات لتسوية مطالب عمالية

صحار - الرؤية

نفّذ الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العمالي للقطاع الصناعي زيارات ميدانية لعدد من منشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة، ضمن البرنامج السنوي للزيارات الميدانية؛ وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بالعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز دوره في حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، ومتابعة أوضاع النقابات العمالية والعاملين ومواصلة الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يخدم المصلحة العامة.

وتضمن برنامج الزيارات مناقشة آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وسبل تحسين بيئة العمل، وساعات العمل، وتسريح العمال، والنظر في اتفاقيات العمل التي أُبرِمت بين ممثلي الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وإدارات المنشآت في وقتٍ سابق ومدى التزام إدارات المنشآت بتطبيقها، ورصد عدد من الملاحظات والمخالفات لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له واشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتفاوض حول عدد من المطالب العمالية والتي أسفرت عن توقيع (5) اتفاقيات تسوية مطالب عمالية بين ممثلي إدارات المنشآت وممثلي الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.

وقد ساهمت هذه الزيارات في تعزيز مفهوم العمل النقابي والحوار الاجتماعي بين العاملين وأصحاب العمل والتعرّف على الصعوبات التي تواجه النقابات العمالية في ممارسة مهامها وإيجاد الحلول المناسبة لها بحضور ممثلي إدارات المنشآت، والتي شملت 23 منشأة من القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة.