الأحد, 01 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

زيارات ميدانية لاتحاد العمال إلى منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

زيارات ميدانية لاتحاد العمال إلى منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة

 

 

  • توقيع 5 اتفاقيات لتسوية مطالب عمالية

 

صحار - الرؤية

نفّذ الاتحاد العام لعمال السلطنة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والاتحاد العمالي للقطاع الصناعي زيارات ميدانية لعدد من منشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة، ضمن البرنامج السنوي للزيارات الميدانية؛ وذلك في إطار اهتمام الاتحاد بالعاملين في القطاع الخاص، وتعزيز دوره في حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم، ومتابعة أوضاع النقابات العمالية والعاملين ومواصلة الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يخدم المصلحة العامة.

وتضمن برنامج الزيارات مناقشة آليات تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وسبل تحسين بيئة العمل، وساعات العمل، وتسريح العمال، والنظر في اتفاقيات العمل التي أُبرِمت بين ممثلي الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وإدارات المنشآت في وقتٍ سابق ومدى التزام إدارات المنشآت بتطبيقها، ورصد عدد من الملاحظات والمخالفات لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له واشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتفاوض حول عدد من المطالب العمالية والتي أسفرت عن توقيع (5) اتفاقيات تسوية مطالب عمالية بين ممثلي إدارات المنشآت وممثلي الهيئات الإدارية للنقابات العمالية.

وقد ساهمت هذه الزيارات في تعزيز مفهوم العمل النقابي والحوار الاجتماعي بين العاملين وأصحاب العمل والتعرّف على الصعوبات التي تواجه النقابات العمالية في ممارسة مهامها وإيجاد الحلول المناسبة لها بحضور ممثلي إدارات المنشآت، والتي شملت 23 منشأة من القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 أكتوبر 2019

اتحاد العمال ينظم زيارات ميدانية إلى 6 منشآت بظفار

المزيد

08 يونيو 2015

تعيين 643 مواطناً ومواطنة في منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة

المزيد

05 سبتمبر 2016

تعين 399 مواطنا ومواطنة في منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة

المزيد

02 نوفمبر 2015

تعيين 390 مواطنا في منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة خلال أكتوبر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بمباركة سامية.. "ندوة تطور العلوم الفقهية" تستعرض آراء أهل الذكر والقواعد الكلية في "فقه الماء" برؤية معاصرة

المحليات - أخبار

تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

المحليات - أخبار

جامعة السلطان قابوس تعقد حلقات نقاشية عن "الكراسي البحثية" في مختلف القطاعات

المحليات - تعليم

طريق جديد لخدمة حقول النفط بمنطقة قرن العلم

الاقتصاد - محلي

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

السلطنة تحصد 16 جائزة كبرى في الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

العثور على الطفل المفقود بالرستاق مفارقا للحياة

المحليات - شرطة

استمرار فرص هطول الأمطار على ولايات السلطنة حتى الاثنين المقبل

المحليات - أخبار

دوروف: احذفوا "واتسآب" من هواتفكم فورا

منوعات - تكنولوجيا

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة خلال إجازة العيد الوطني

المحليات - أخبار

جامعات إماراتية ومصرية ضمن قرار عدم الاعتراف بعدد من مؤسسات التعليم العالي

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة