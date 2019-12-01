522 طن إنزال سمكي بسوق الجملة المركزي

بركاء – الرؤية

بلغت كميّات الإنزال السمكي 522 طنا في سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة خلال نوفمبر الماضي؛ وتمّ بيع 426 طنًا منها بإجمالي قيمة 470887 ريالا.

وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية عن تنوع الأسماك المعروضة في السوق خلال الشهر الماضي بين أصناف عديدة؛ أهمها: الكنعد والهامور والجيذر والكوفر والشعري والأشخلي والصال والصال الكبير والصافي والسهوة والضلعة والطباق والعقام والعندق.

ويعد المختصون في سوق الجملة المركزي للأسماك إحصائيات تفصيلية لحركة السوق ومقارنات بالإحصائيات اليومية والشهرية والسنوية.

وقد أكمل سوق الجملة المركزي للأسماك في مايو الماضي 5 سنوات منذ افتتاحه وتشغيله في العام 2014 ويسهم السوق في النهوض بمنظومة التسويق السمكي في السلطنة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحد من التصدير المباشر للأسماك من نقاط الإنزال كمادة خام والمحافظة على جودة المنتجات السمكية. وقد تمّ إنشاء السوق وفق مواصفات فنية واشتراطات صحية عالية؛ كما تمّ تزويد السوق بنظام إلكتروني لتسويق الأسماك يتصف بالمرونة ويقدم التسهيلات للمستفيدين من خدمات السوق.