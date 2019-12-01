"الوطنية للشباب" توقع عقدا مع شركتين بين "أفضل المشاريع التقنية"

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ اللجنة الوطنية للشباب، صباح أمس، عقدًا مع شركتين شبابيتين، ضمن الشركات الحاصلة على أفضل المشاريع التقنية المشاركة بالبرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، والذي يُشرف عليه ديوان البلاط السلطاني، ويهدف لتزويد الشباب العماني بمهارات وقيم الثورة الصناعية الرابعة.

وقد جاء التوقيع مع كلٍّ من شركة بي.تي وسرينا؛ بهدف تنفيذ عدد من الأنشطة ضمن مشروع اللجنة "الرحال الشاب"؛ لتنفيذ رحلة تخييم شبابية إلى جبل شمس والمناطق المجاورة لها، بمشاركة 48 شابًا وشابة.

وستنطلقُ الرحلة خلال الفترة 19-22 ديسمبر الجاري؛ حيث ستخصَّص الفترة من 19-20 ديسمبر للإناث، ومن 21-22 ديسمبر للذكور، تتخلل الرحلة العديد من الأنشطة منها التخييم وتسلق الجبال وزيارة لبعض المناطق السياحية المجاورة لجبل شمس.

من جانبه، قال حميد بن سلطان الأخزمي مدير التواصل المؤسسي والمالية: سرينا هي شركة من مخرجات البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، تمَّ تأسيسها من قبل شباب عمانيين شغوفين بسياحة المغامرات؛ بحيث تقدم منصة سياحية تساعد السائح على أن يعيش مغامرة استثنائية مع السكان المحليين في السلطنة.

وأضاف الأخزمي: تعملُ المنصة على تكوين حلقة وصل بين السياح والسكان المحليين من خلال تقديم تجربة استثنائية في أحضان الطبيعة العمانية الساحرة، لبدء مغامرة وتجربة فريدة من نوعها، كزيارة الينابيع والأودية غير المشهورة وقضاء تجربة تقليدية من الحضارة العمانية مع المحليين بطريقة الأجداد. ناهيك عن المغامرات العديدة والمتنوعة في عدة مجالات كالتسلق والمشي الجبلي التي تتوافق مع ميزانية واهتمامات السائح ووقته.

وبدوره، أوضح سليمان بن علي المحروقي الرئيس التنفيذي للشركة، أن شركة سرينا ستقدم تجربة استثنائية لـ40 شابًا وشابة، تبدأ رحلة جبلية في جبل شمس تقف صفًّا مع أهداف برنامج الرحال الشاب. تتضمن الرحلة العديد من المعلومات القيمة حول الحضارة العمانية القديمة، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة التي تزخر بها السلطنة وأيضًا تضيق قيمة أهمية الحفاظ على هذه البيئة، التي حتمًا ستساعد الشباب على الاستلهام من الطبيعة العمانية، فضلاً عن الاهتمام بمجال سياحة المغامرات الذي سيسهم بشكل إيجابي في إضافة التنوع الاقتصادي في السلطنة.

وتقول أميمة بنت محمود الهنائية الشريك المؤسس: تتيح تيبي للمشاركين في مشروع الرحال الشاب سبل الراحة وقضاء وقت أطول للاستمتاع والاستلهام من الطبيعة العمانية الساحرة والاندماج مع الحضارة العمانية التقليدية.