"عمان للعلوم الصحية" تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من البكالوريوس.. اليوم

إبراء - علي برياء

تحتفل كلية عُمان للعلوم الصحية فرع شمال الشرقية، اليوم الإثنين، بتخريج الدفعه الثانية من حملة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2018-2019.

ويرعى الحفل سعادة الشيخ حمد بن سالم بن سيف الأغبري والي إبراء، بحضور مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية محمد بن خليفة بن ونس العبري. ويتضمن برنامج الحفل كلمتين؛ إحداهما لوزارة الصحة والأخرى للخريجين، وأداء قسم المهنة وقصيدة شعرية بهذه المناسبة. وسيتم خلال الحفل توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على أوائل الدفعات والطلاب المثاليين.

وقالت الدكتورة هدى محمد أبو حمدة عميدة كلية عمان للعلوم الصحية فرع شمال الشرقية: إنَّ حفل تخريج الدفعه الثانية لحملة البكالوريوس يأتي تتويجاً لحصاد سنين من الجد والاجتهاد من قبل الخريجين، ونقدم لهم التهاني ولأولياء أمورهم.