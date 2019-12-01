تقرير معدلات السرطان في السلطنة: 46.4% نسبة إصابة الذكور و53.6% الإناث

مسقط - الرؤية

أصدرتْ المديرية العامة للرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة -مُمثلة بدائرة الأمراض غير المعدية- وبالتعاون مع المركز الوطني للأورام، تقريراً عن معدلات حدوث السرطان في السلطنة للعام 2016.

وأشار التقرير إلى أنَّ العددَ الإجمالي لحالات الأورام المسجلة للعام 2016م بلغ 2,015 حالة؛ منها: 1,780 (88.3%) حالة سرطان بين العمانيين، بينما 215 (10.7%) حالة سرطان بين الوافدين و15 (0.7%) من حالات الأورام اللابدة (الكامنة) بين العمانيين.

وبلغ عدد الذكور العمانيين المصابين بالسرطان 826 (46.4%)، بينما الإناث العمانيات 954 (53.6%) وبلغ عدد الحالات المسجلة بين الأطفال العمانيين في عمر الرابعة عشرة فما دون نحو 125 حالة (7%).

ويهدفُ السجل إلى تجميع قاعدة بيانات عن حالات السرطان بالسلطنة، وكذلك مراقبة اتجاهات حالات السرطان وتزويد الباحثين والأطباء بالمعلومات السكانية عن أنواع وعدد حالات السرطان وتوزيعها السكاني في السلطنة. وقد قامت الوزارة منذ العام 1996 بإصدار تقارير معدلات حدوث السرطان في السلطنة، ومازالت تلك التقارير تصدر بشكل دوري.

كما أوضحت الإحصائيات أنَّ مُعدَّل حدوث السرطان وفقا لسكان العالم المعياري 105.3 لكل 100000 للذكور، و113.6 لكل 100000 للإناث.

ويعتبر سرطان الثدي الأكثر شيوعا عند الإناث بالسلطنة، يليه سرطان الغدة الدرقية، ثم سرطان القولون والمستقيم. أما سرطان غدة البروستات وسرطان القولون والمستقيم ثم سرطان الكبد، فهي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الذكور.