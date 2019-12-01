المجلس العماني للاختصاصات الطبية يناقش خطط "زمالة القلب" محليا

مسقط - الرؤية

عَقَد المجلسُ التنفيذيُّ للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، أمس، اجتماعه الرابع، برئاسة سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية؛ وذلك في مبنى المجلس.

بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع التنفيذي الثالث للعام 2019م، ومتابعة القرارات المتعلقة بالمجلس التنفيذي.

وناقش الاجتماع المقترح النهائي لزمالة علم أمراض الأذن والمقترح النهائي لبرنامج الزمالة في أمراض القلب للكبار، ضمن خطط المجلس للتوسع في برامج الزمالة لرفد القطاع الصحي بكوادر مؤهله محليًّا ضمن البرامج المعتمدة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.

وعرض الاجتماع مقترحًا لإمكانية اعتماد بعض المؤسسات الصحية الخاصة (PHE) كمراكز تدريب للمساهمة في تأهيل الأطباء المقيمين في مختلف البرامج التدريبية التخصصية بالتكامل مع مراكز التدريب المعتمدة لدى المجلس من مؤسسات القطاع العام. واستعرضَ رئيس الاجتماع كذلك أهم الفعاليات والأنشطة التي يسعى المجلس لتنفيذها في العام المقبل، كما تمت مناقشة خطط عمل المجلس للعام 2020م، والمشاريع الإستراتيجية ضمن خطة المجلس 2020.